Ilaria Capua ha affermato che il vaccino AstraZeneca funziona bene e che non è dimostrato che gli eventi avversi siano correlati all'iniezione.

La direttrice dell’UF One Health Center Ilaria Capua è intervenuta sulla sospensione dell’utilizzo del vaccino AstraZeneca affermando che i numeri relativi ad eventi avversi ad oggi non dicono assolutamente nulla.

Ilaria Capua sul caso AstraZeneca

Intervenuta nel corso della trasmissione DiMartedì in onda su La7, l’esperta ha sottolineato come il siero di Oxford funzioni e come capiti spesso che ci siano segnalazioni di eventi contemporanee alla somministrazione.

Questo non vuol dire però che tra la vaccinazione e la reazione ci sia un rapporto di causa effetto e che la seconda dipenda dalla prima. “Tra poco saremo tutti vaccinati: io sono vaccinata, se esco e cado rompendomi una gamba dipende dal vaccino?“, si è retoricamente chiesta.

La Caputa si è poi espressa sulla situazione epidemiologica italiana evidenziando come ci si aspettava un aumento dei contagi e dei decessi a causa della circolazione attiva della variante inglese.

La sua speranza è che la curva rallenti con le misure messe in atto. Ha comunque rassicurato sul fatto che rispetto all’anno scorso “conosciamo la malattia, la sappiamo curare e la stiamo tenendo sotto controllo“.

Le vittime avrebbero infatti potuto essere molte di più “ma non lo sono” e grazie agli sforzi messi in atto “siamo alla fine del tunnel e io vedo benissimo la luce“. La vaccinazione funziona bene e si hanno strumenti idonei a combattere un virus che potenzialmente infetterà 7 miliardi di persone in un anno.

Questo il suo invito: “Rispettare le regole e fare in modo che la campagna vaccinale si svolga nel modo più efficiente e fluido possibile“.