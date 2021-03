Attesa per il monitoraggio dell'ISS che stabilirà i nuovi colori delle regioni: la Toscana rischia di diventare rossa.

Come ogni venerdì è atteso il nuovo monitoraggio dell’ISS che stabilirà la situazione epidemiologica delle singole regioni e dunque la mappa cromatica dell’Italia: rispetto alla settimana precedente non dovrebbero comunque esserci grossi cambiamenti.

Monitoraggio dell’ISS: nuovi colori regioni

Tutti i territori entrati in zona rossa dopo il precedente report dovranno rimanere di questo colore per un’altra settimana. Il decreto in vigore prevede infatti che il lockdown duri almeno due settimane prima di poter sperare in un ritorno all’arancione. Si tratta in particolare di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento.

Potrebbe invece avanzare all’arancione il Molise, già in zona rossa dall’inizio di marzo, se i dati confermeranno l’andamento in discesa della curva.

Le regioni attualmente arancioni dovrebbero invece rimanere tali eccetto la Toscana, che dopo il boom di casi positivi non è escluso che possa passare in zona rossa. L’incidenza settimanale dei contagi ogni 100 mila abitanti è infatti vicina a quota 250, la soglia oltre la quale un territorio passa automaticamente in lockdown.

Le altre aree arancioni, cioè Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano, non dovrebbero subire cambiamenti.

L’ultimo decreto legge ha infatti abolito le zone gialle fino al 6 aprile, motivo per cui l’Italia rimarrà divisa tra rosso e arancione. La Sardegna dovrebbe rimanere in zona bianca.