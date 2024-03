In Sardegna, il risultato elettorale ha visto la sconfitta del candidato nella sua stessa città, evidenziando una valutazione errata della sua forza politica.

Crosetto, un’analisi delle elezioni in Sardegna

Tuttavia, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, suggerisce che il lavoro svolto dal candidato, con decine di cantieri aperti, potrebbe essere presto rivalutato nonostante l’apparente disallineamento con il sentimento della sua comunità. Crosetto ammette che forse la presunzione ha giocato un ruolo nella scelta del candidato, senza tenere conto del reale attaccamento della popolazione locale.

In un’intervista al “Il Corriere della Sera”, Crosetto affronta il tema di un’opposizione forte, sottolineando che non dovrebbe spaventare, ma al contrario, dovrebbe fungere da stimolo per la maggioranza per migliorare le proprie performance.

Tuttavia, esprime rammarico quando la maggioranza non riesce a capire l’importanza dell’unità e si lascia influenzare da reciproci dissapori. Il ministro ribadisce il suo approccio rispettoso nei confronti dei colleghi, affermando di non aver mai parlato male di nessuno o interferito nei rispettivi ambiti di competenza. Anche quando sarebbe più facile rispondere alle polemiche, Crosetto preferisce tacere, anche se questo comporta il rischio di porgere la guancia. Il suo appello finale sembra essere quello di promuovere una cultura di coesione e collaborazione all’interno della maggioranza, affinché possano affrontare le sfide congiuntamente e realizzare il meglio per il bene comune.