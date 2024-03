La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna, annunciata il 25 febbraio con un distacco di 2500 voti, potrebbe essere a rischio a causa di uno sviluppo che ha assottigliato ulteriormente il divario, portandolo a soli 800 voti. Questo improvviso cambiamento, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, ha sollevato la possibilità di un riconteggio, aprendo una fase di incertezza sull’esito finale della contesa elettorale.

Elezioni Sardegna: il distacco Todde-Truzzu si restringe a 800 preferenze

Lo scrutinio delle 22 sezioni rimaste ha contribuito a ridimensionare la vittoria di Todde, portando il distacco a soli 800 voti, con un crollo netto di 650 preferenze. Il centrodestra, di fronte a questa nuova dinamica, potrebbe avanzare la richiesta di un riconteggio, un’azione che potrebbe ridefinire completamente l’esito delle elezioni in Sardegna.

La situazione sarà definita solo quando i verbali degli uffici circoscrizionali saranno esaminati dall’ufficio centrale della Corte d’Appello di Cagliari, presieduto da Giovanni Lavena. Le sezioni ancora in sospeso a Nord dell’isola, in particolare a Sassari e in Gallura, dove Truzzu ha ottenuto una vittoria netta, potrebbero giocare un ruolo determinante nella proclamazione del vincitore. Il rischio di errori di calcolo e sparizioni di schede, spesso emersi in situazioni simili, solleva interrogativi sulla certezza dei festeggiamenti iniziali.

Distacco Todde-Truzzu ridotto: FdI valuta il ricorso per riconteggio in Sardegna

Il deputato sardo Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia, in seguito alle recenti notizie riguardo al conteggio dei voti delle elezioni in Sardegna, ha dichiarato che, nonostante il rispetto per gli avversari e l’assenza di contestazioni, il vantaggio di Alessandra Todde su Paolo Truzzu sembrerebbe essere diminuito passando dai 2600 voti del 25 febbraio a “circa 600-800 preferenze”.

Deidda ha sottolineato che FdI non tifa per un ribaltone, ma è consapevole che nelle sezioni ancora da scrutinare Truzzu potrebbe ridurre il divario. In attesa dell’esito conclusivo delle schede delle sezioni sospese e in pieno rispetto del lavoro dell’ufficio centrale della Corte di Appello di Cagliari, FdI potrebbe valutare, in base ai verbali e ai dati delle sezioni scrutinate, se presentare un ricorso per ottenere il riconteggio.

