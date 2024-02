Elezioni in Sardegna, vince Alessandra Todde: trionfo delle opposizioni

Alessandra Todde, candidata per il centrosinistra, vince le elezioni regionali in Sardegna: è la prima presidente donna

Dopo un testa a testa che ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino alla fine con Paolo Truzzu, la candidata del centrosinistra ed ex vicepresidente del Movimento 5 Stelle Alessandra Todde si è aggiudicata la vittoria alle elezioni regionali della Sardegna.

Elezioni Sardegna, vince Todde: la sifda con Paolo Truzzu

Ad annunciarlo, nella tarda serata di ieri, è stata la stessa candidata sostenuta anche dal Partito democratico e dall’Alleanza Verdi-Sinistra, che ha dichiarato in una breve conferenza stampa: “Sono la prima presidente donna” – facendo riferimento, ovviamente, allaa regione Sardegna. Todde si è aggiudicata la sfida al fotofinish con Paolo Truzzu con il 45,3% delle preferenze, mentre il suo principale avversario si è fermato a quota 45%.

Elezioni Sardegna, vince Todde: esultano le opposizioni

E non poteva mancare il messaggio di esultanza da parte del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il quale ha dichiarato: “La Sardegna ha scelto la nostra Alessandra Todde. E’ la prima presidente di regione del M5s, la prima donna alla guida della Sardegna. E’ una giornata indimenticabile“. Anche la segretaria del Pd Elly Schlein si accoda: “Cambia il vento, c’era chi non scommetteva neanche che arrivassimo fino a qui” -ha dichiarato – “Sono molto emozionata perché, come dice Alessandra, quella che si profila è una vittoria dei sardi anzitutto e la vittoria di un progetto che convince”.