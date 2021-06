Crotone, lasciato dalla ragazza organizza una spedizione punitiva contro la famiglia: 11 arresti

Undici persone sono state arrestate nell'ambito del caso del ragazzo che, lasciato dalla fidanzata, ha organizzato una spedizione punitiva.

I Carabinieri hanno arrestato 11 arresti eseguendo altrettante misure emesse dal Gip del Tribunale Michele Ciociola: il caso riguarda una spedizione punitiva messa a punto contro la famiglia di ua ragazza che aveva deciso di interrompere la relazione col fidanzato.

Lasciato dalla ragazza, spedizione punitiva: 11 arresti

Le persone raggiunte dalle ordinanze nell’ambito di un blitz condotto dai carabinieri della Compagnia di Crotone col supporto dei militari dello Squadrone eliportato cacciatori della Calabria, .sono accusate a vario titolo di atti persecutori, lesioni personali aggravate, violenza privata e calunnia. Stando a quanto disposto dal giudice, due di esse sono finite in carcere e nove ai domiciliari.

Al centro delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Ines Bellesi vi è la violenta aggressione risalente al 19 maggio scorso a Cutro.

Diversi soggetti, tra cui l’ex fidanzato della giovane, avevano picchiato e preso a calci e pugni il padre e il fratello della ragazza in questione. Alle minacce è poi seguita quella che appare come una vera e propria spedizione punitiva per far pagare ai familiari della ragazza l’offesa subita.