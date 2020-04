Alfred Hitchcock: la vita, i film e le frasi del celebre regista

Vita, morte e frasi celebri di uno dei registi più importanti del XX secolo: Alfred Hitchcock.

Sir Alfred Hitchcock, grazie ai suoi film thriller e alle sue frasi celebri, è considerato una delle personalità più importanti della storia del cinema. Attivo dal 1925 al 1976, la sua attività si può dividere in due grandi categorie: il periodo britannico e il periodo statunitense. Autore di film capolavoro, come “Psyco”, “Vertigo” o “L’ombra del dubbio”, viene definito il maestro del brivido.

Alfred Hitchcock: la vita

Il regista nasce in Inghilterra il 13 agosto 1899 e si appassiona fin da piccolo si appassiona al mondo del crimine e in particolare degli omicidi. Per far notare le sue capacità dovrà aspettare il 1922, quando il regista del film “Always tell your wife” si ammala; in quell’occasione, a Hitchcock viene affidato il compito di finire di girare il film.

È invece il 1925 quando la compagnia per la quale lavora gli dà la possibilità di occuparsi della regia del film “Il labirinto della passione”; sarà grazie a questa pellicola che Hitchcock dà il via alla sua carriera di regista.

Sposatosi nel 1926 e ricevuta la candidatura all’Oscar per la migliore fotografia col film “Rebecca”, primo del periodo statunitense, la sua carriera è costellati di successi. Il regista inglese muore il 29 aprile 1980 nella sua casa a Los Angeles a causa di un infarto: in quel periodo era alla regia del film “La notte breve”, mai uscito nelle sale.





Alfred Hitchcock: film più famosi

Tra i film del periodo britannico (1925-40) vanno indubbiamente citati:

“Il labirinto delle passioni” (1925), primo film diretto da Hitchcock, vanta la partecipazione di Virginia Valli e di Nita Naldi; alcune riprese sono state fatte a Genova, Alassio e lungo il Lago di Como.

"Il club dei 39" (1935), basato sul romanzo "I trentanove scalini" di John Buchan. Di questo film si lodano l'elevata caratterizzazione psicologica dei personaggi, l'umorismo tagliente e la suspence che lo pervade interamente,

I film appartenenti al periodo statunitense invece sono quelli più famosi e più apprezzati, tra questi vanno ricordati:

“Rebecca – La prima moglie” (1940), tratto dall’omonimo romanzo di Daphne du Maurier, venne candidato e vinse il premio Oscar come miglior film;

(1944), tratto da una storia di John Steinbeck, è ambientato per l'intera durata su una scialuppa di una nave affondata dopo un attacco navale nella Seconda Guerra mondiale.

"Psyco" (1960), è uno dei film più apprezzati del regista e il suo più grande successo commerciale. Si basa sulle vicende reali del serial killer Ed Gei, ed è stato candidati a quattro premi Oscar. Viene messo al 14esimo posto all'interno della classifica dei migliori film statunitensi di tutti i tempi.

Alfred Hitchcock: le frasi celebri

Tra gli aforismi del grande regista vanno ricordati: