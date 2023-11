Nei primi anni 2000 prendevano parte alle cene che il Cavaliere organizzava nella sua villa di Arcore. Rimasero poi coinvolte nei diversi processi di Ruby. Lo stesso Cavaliere scelse a suo tempo di assegnare loro un assegno di 2500 euro al mese e per diverse anche la messa a disposizione in usufrutto gratuito o la proprietà di alcune abitazioni. Ora tutto questo, con la morte di Berlusconi, potrebbe finire.

Una società legata agli eredi del leader di Forza Italia ha inviato alle beneficiarie una lettera di sfratto, ma chi sono le “olgettine” e ad oggi cosa fanno? Tra loro ci sono anche volti noti dello spettacolo.

Berlusconi, chi sono le olgettine che sono state sfrattate dagli eredi: Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli

Tra le “olgettine” che potrebbero lasciare le case del Cavaliere c’è la 45enne Barbara Guerra. Con un passato da valletta di Teo Mammuccari e concorrente del reality “La Fattoria”, la voce della donna era stata ripresa in alcune intercettazioni telefoniche. Coinvolta nel processo Ruby Ter, è stata poi assolta. Alessandra Sorcinelli era invece nota per essere stata una meteorina del Tg4. Considerata la “preferita” del Cavaliere ad oggi non vuole più essere chiamata “olgettina”. Ad Ansa ha dichiarato: “Stanno infangando la memoria del padre, che più di una volta ha espresso il desiderio di risarcire i danni a noi ragazze”. È stata accusata di corruzione e falsa testimonianza, ma è stata assolta.

Maryshtell Polanco e Karima El Mahroug

Anche Marysthell Polanco è nota per essere stata una delle olgettine del Cavaliere. Nota per aver preso parte al programma “La Pupa e il Secchione”, interpellata a La Presse ha tuttavia tenuto a fare una precisazione: dalla famiglia di Silvio Berlusconi non le è stata mandata alcuna lettera, spiegando anche: “Ricevevo l’assegno di 2.500 euro, ma non c’entro niente con queste ragazze”. Come altre è stata coinvolta nel processo Ruby Ter, poi assolta. La più nota presente in questo elenco è Karima El Mahroug, conosciuta fin dall’epoca dei fatti anche come “Ruby Rubacuori”. È arrivata alla “corte del Cavaliere” quando era ancora minorenne, poi lo scoppio dello scandalo. Ad oggi è sposata e ha avuto una figlia. Vive a Genova.