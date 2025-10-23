In una intervista a F, Dalila Di Lazzaro ha parlato a cuore aperto, soffermandosi sulla sua malattia incurabile.

Dalila Di Lazzaro, la morte del figlio a 22 anni

In una lunga intervista per il Settimanale F, Dalila Lazzaro si è raccontata a cuore aperto, parlando anche di tutti i momenti bui della sua vita, primo fra tutti la morte di suo figlio Christian a soli 22 anni in un incidente stradale.

Un dolore sempre presente in lei: “io sono credente, sono certa che un giorno ci rincontreremo e avremo un’altra vita insieme. Poco dopo la sua morte alcuni cari amici mi hanno portato in Tunisia nel tentativo di farmi distrarre. Ma io ero costantemente sotto valium e volevo solo morire. Finché un giorno, in spiaggia, mi è arrivata sul piede un sasso con la forma di un cuore perfetto. Quando mio figlio era in vita, mi regalava sempre cuori: lì ho capito che era un segno, e che lui mi era vicino.”

Dalila Di Lazzaro e la drammatica confessione: “Dolore insopportabile, solo la morfina mi può aiutare”

Nel racconto a Roberta Damiata per il Settimanale F, Dalila Di Lazzaro ha parlato anche della malattia incurabile di cui soffre. Da trent’anni infatti, l’attrice convive con un dolore cronico neuropatico che le condiziona la vita. Era il 1998 quando un incidente in motorino le ha provocato la rottura dell’atalante, ovvero la prima vertebra cervicale: “da quel momento la mi vita è totalmente cambiata. Ho difficoltà a viaggiare, a muovermi, per undici anni sono stata costretta a letto, e ho sempre attaccato un cerotto alla morfina per il dolore.” La Di Lazzaro è ambasciatrice di Nevra, associazione dedicata a chi soffre di questa malattia.