Dani Alves accusato di stupro: rischia 12 anni di carcere

La terza sezione del Tribunale di Barcellona si pronuncerà oggi, giovedì 16 febbraio, sul caso Dani Alves: il calciatore è accusato di stupro ai danni di una ragazza.

La difesa dell’ex Barcellona e Juventus spera ancora nella scarcerazione del giocatore, mentre la Procura della Repubblica e l’accusa privata spingono perché non venga rilasciato.

Caso Dani Alves: l’ex Barcellona rischia 12 anni di carcere per stupro

Dani Alves è nei guai e quella di oggi sarà per lui una giornata importantissima per capire cosa sarà del suo futuro. Il calciatore brasiliano, dopo aver inizialmente negato ogni dettaglio della storia, probabilmente per non far sapere nulla nemmeno alla moglie, è tornato sui suoi passi e ha ammesso di essersi intrattenuto in un rapporto sessuale.

La sua versione è cambiata sin troppe volte: se all’inizio aveva raccontato di non conoscere la vittima, poi aveva dichiarato di averla solo palpeggiata, fino ad arrivare ad ammettere di aver avuto un rapporto completo con lei.

Dani Alves e l’accusa di stupro

Il quotidiano ‘El Periodico‘ nella giornata di oggi ha fatto uscire un articolo in cui riassume tutti i dettagli della vicenda iniziata la notte del 30 dicembre scorso.

Il giornale spagnolo fa chiarezza sull’accaduto, ripercorrendo la storia passo per passo e poi lancia un’indiscrezione: Dani Alves potrebbe restare in carcere per i prossimi 12 anni.