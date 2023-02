Dani Alves riceve la visita della moglie in carcere: "Non ti lascerò"

L'ex calciatore del Barcellona Dani Alves è stato raggiunto dalla moglie in carcere per una visita: lei lo rassicura: "Io non ti lascerò"

Le voci attorno ad una possibile separazione tra la modella Joana Sanz e il calciatore Dani Alves sono state smentite da una dichiarazione della donna.

La moglie dell’ex terzino Barcellona si è presentata in carcere per una visita della durata di un’ora.

Come ormai è noto, il difensore brasiliano Dani Alves si trova attualmente in carcere a seguito delle accuse mosse nei suoi confronti per violenza sessuale su una ragazza di 23 anni. Nei giorni seguenti all’esplosione del caso, sul molti tabloid è inziata a circolare la notizia di una possibile separazione tra lo stesso calciatore e la moglie Joana Sanz.

Voci che sembravano avere un reale fondamento, ma che sono state smentite proprio dalla Sanz nella giornata di domenica.

La visita in carcere

Joana, infatti, nella giornata di ieri, domenica 5 febbraio, è andata a trovare il marito in carcere, fermandosi per un incontro durato circa un’ora. Al termine della visita, la Sanz ha dichiarato: “Non ho intenzione di lasciarlo nel momento peggiore della sua vita.” Una dichiarazione che stride con la decisione della modella di cancellare ogni riferimento ad Alves dai suoi profili social.