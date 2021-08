Daniel Craig non lascerà nulla in eredità alle figlie: “Sarebbe di cattivo gusto”

Daniel Craig ha svelato i motivi per cui avrebbe deciso di non lasciare un centesimo in eredità alle sue due figlie.

Daniel Craig ha annunciato di non voler lasciare un centesimo in eredità alle sue figlie perché lo riterrebbe “di cattivo gusto”.

Daniel Craig: l’eredità

Daniel Craig si è aggiunto alla lunga lista di volti noti ad Hollywood che hanno deciso di non lasciare nulla in eredità ai figli.

L’attore – che ha avuto la sua prima figlia, Ella, insieme all’ex moglie Fiona Loundon e la seconda dall’amore con Rachel Weisz – ha confessato che troverebbe “di cattivo gusto” l’usanza di lasciare ingenti somme di denaro come eredità. Craid ha anche specificato di essere intenzionato a “godersi i soldi finché si è in vita oppure darli via poco prima di morire”, possibilmente in beneficenza.

L’attore che ha vestito i panni di James Bond non è l’unico divo americano ad aver preso questa decisione: anche Sting, Bill Gates e Gordon Ramsey hanno annunciato di non voler lasciare nulla in eredità ai loro figli.

Lo stesso hanno fatto Mila Kunis e Ashton Kutcher, che pur avendo un patrimonio a dir poco esagerato hanno dichiarato che lasceranno tutto in beneficenza, così da insegnare ai loro figli l’importanza di aver avuto una vita agiata e soprattutto a costruirsene una altrettanto agiata a loro volta.

Daniel Craig: le figlie

Daniel Craig ha una figlia 29enne, Ella, nata dal suo primo matrimonio. Nel 2011 è convolato a nozze con la collega attrice Rachel Weisz, e insieme a lei nel 2018 ha avuto la sua seconda bambina (di cui non ha mai svelato il nome).

L’attrice ha in seguito rivelato che la loro bambina sarebbe in tutto e per tutto identica al padre. Oggi i due attori amano trascorrere la loro vita privata il più possibile lontani da occhi indiscreti, e sono sempre stati particolarmente gelosi della loro privacy.

Daniel Craig: l’amore

In passato la stessa Rachel Weisz ha svelato che il segreto per la sua “perfetta unione” con Daniel Craig sarebbe l’estema privacy con cui loro vivrebbero la loro vita privata, lontani dai social e dalla vita mondana.

La coppia è una delle più longeve dello show business e dopo la nascita della loro bambina i due si sono chiusi nel masssimo riserbo (tenendo persino top secret il nome della piccola). Oggi la coppia sembra essere più felice ed unita che mai.