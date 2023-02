Daniel Radosavljevic morto in carcere in Costa Azzurra: il giovane di Rho ave...

Daniel Radosavljevic morto in carcere in Costa Azzurra: il giovane di Rho ave...

Daniel Radosavljevic morto in carcere in Costa Azzurra: il giovane di Rho ave...

È morto in carcere a 20 anni Daniel Radosavljevic: i funerali del ragazzo originario di Rho sono stati celebrati mercoledì 15 febbraio.

Daniel Radosavljevic è morto a 20 anni in un carcere di Grasse, in Costa Azzurro, lo scorso 18 gennaio.

Il ragazzo si è impiccato nella sua cella. L’arresto e la detenzione in carcere erano scattati nel momento in cui il giovane aveva forzato un posto di blocco e aveva speronato le auto della gendarmeria lo scorso 8 ottobre a Cannes.

Daniel Radosavljevic morto in carcere in Costa Azzurra: il giovane di Rho aveva 20 anni

La vittima era originaria di Rho, frazione Lucernate. Dopo aver appreso la drammatica notizia del suicidio, la madre e la sorella del 20enne hanno cominciato a battersi per ottenere giustizia.

Hanno, infatti, chiesto più volte di effettuare un’autopsia e hanno presentato diversi esposti al Tribunale di Roma tramite l’avvocato Francesca Rupalti.

Sulla questione, è stata depositata anche un’interrogazione parlamentare da parte della deputata Laura Boldrini al ministro degli Esteri Antonio Tajani per fare chiarezza sulla tragedia che presenta molte zone d’ombra. Pare, infatti, che vi siano delle lettere scritte dalla vittima nelle quali il 20enne affermava di temere per la propria sicurezza e per la sua vita.

Daniel, poi, aveva spesso riportato ferite sospette su collo, mani e testa che non erano compatibili con atti di autolesionismo.

I funerali del ragazzo

In attesa di scoprire la verità su quanto accaduto, i funerali di Daniel Radosavljevic sono stati celebrati nella giornata di mercoledì 15 febbraio. La cerimonia, officiata dal prevosto don Frova, si è tenuta in presenza di parenti e amici. Al termine della funzione, gli affetti della vittima hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria lanciando palloncini e facendo rombare i motori delle moto.

Alle 18:00 di mercoledì 15, inoltre, è stata organizzata una fiaccolata per le strade e i luoghi più amati e frequentati dal 20enne.