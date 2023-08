Addio a Daniele Cammarota: il calciatore è morto a tre anni di distanza dal terribile incidente stradale in cui rimase gravemente ferito. Il decesso del giovane sportivo è stato notificato nella mattinata di lunedì 28 agosto.

Daniele Cammarota, il calciatore è morto a tre anni dal tragico incidente

Negli ultimi giorni di giugno del 2020, il calciatore del Pizzoli originario della Campania era rimasto coinvolto in un tragico sinistro stradale sulla statale 80, riportando gravi ferite. All’epoca dei fatti, il giovane di 23 anni impattò violentemente contro un albero poco dopo aver incontrato la fidanzata. A tre anni dall’incidente, Cammarota si è infine spento.

La notizia del decesso, avvenuto nella mattinata i lunedì 28 agosto, è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto i medici specializzati che si sono a lungo presi cura del 23enne erano convinti di aver stabilizzato il suo quadro clinico. Nonostante l’intervento dei sanitari, tuttavia, la situazione era rimasta estremamente grave.

Dinamica del sinistro stradale

In merito all’incidente in cui Cammarota rimase coinvolto, le autorità hanno riferito che il crossover Dacia Sandero guidato dal ragazzo è stato trovato completamente accartocciato. A seguito delle indagini svolte, poi, gli agenti della polizia stradale de L’Aquila hanno comunicato di aver trovato a terra i segni di uno scarrocciamento: si tratta di un elemento importante che suggerisce che la guida del calciatore possa essere stata compromessa probabilmente dall’attraversamento improvviso di un animale. Spesso, infatti, sulla SS 80 tra San Vittorino e Cansatessa sono stati avvistati dei cinghiali. In un simile scenario, il 23enne potrebbe essersi trovato a sterzare di colpo, schiantandosi contro l’albero posto a bordo strada.

Per ricostruire la dinamica dell’accaduto, le autorità non hanno trovato testimoni oculari né video data l’assenza di telecamere di videosorveglianza in zona. È stato, però, verificato che Cammarota fosse sobrio e che non stesse utilizzando il cellulare alla guida al momento dell’impatto.