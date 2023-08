Reggio Calabria, incidente in galleria sull'A2: cinque feriti, grave una bimb...

Il grave incidente stradale ha visto coinvolte due automobili che si sono scontrate in una galleria dell'A2, a Reggio Calabria

Si registra ancora un gravssimo incidente sulle autostrade italiane; in questo caso il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 28 agosto, sulla corsia sud dell’autostrada A2 del Mediterraneo, vicino allo svincolo di Scilla (Reggio Calabria).

Reggio Calabria, incidente sull’A2: cinque feriti nello scontro in galleria

Il grave incidente stradale è avvenuto sulla corsia sud dell’A2 del Mediterraneo, in una galleria in prossimità dello svincolo di Scilla e ha visto coinvolti due veicoli che procedevano nella medesima direzione. Nello scontro, una delle automobili – una Fiat Punto – si è ribaltata. Lo schianto è stato molto violento e ha comportato gravi conseguenze per tutti i passeggeri dei due veicoli.

L’intervento dei sanitari: tra i feriti è grave una bimba di 7 anni

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza la zona, gli agenti della Polizia stradale che hanno regolato il traffico e i medici del 118, che hanno soccorso i feriti. Nello scontro ben 5 persone sono rimaste ferite, tra di loro quella più grave, dalle prime informazioni che sono pervenute, sembra essere una bambina di 7 anni. La piccola è stata trasfetita in eliambulanza al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, ed è ora ricoverata in prognosi riservata.