Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati ancora una volta. Ad annunciare la rottura è stato il simpatico veneto che, dopo il GF Vip 7, è diventato particolarmente attivo sui social.

Ennesima rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. A distanza di qualche giorno dall’ultima pace, i due hanno litigato ancora una volta e, ovviamente, hanno condiviso il tutto sui social. L’annuncio arriva dall’ex Vippone che, nonostante il suo presunto amore per la privacy, continua a parlare della sua vita sentimentale.

Con una serie di tweet, Daniele ha annunciato:

“Comunque ragazzi molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. lo non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose. Basta. Non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla. Tanto tra non molto capirete. Sono innamorato ma non sono un cogl**ne. Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile, per il mio ideale di amore”.