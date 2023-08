Dopo aver annunciato la rottura con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro ha preso un volo per Ibiza per provare a chiarire con lei. Arrivato a destinazione, si è visto chiudere la porta in faccia, per cui l’ex Vippone non ha avuto altra che consolarsi con Valentina Vignali.

Daniele Dal Moro vola a Ibiza da Oriana: lei lo lascia fuori casa

Continua la telenovela di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo l’annuncio dell’ennesima rottura, il simpatico veneto ha preso un volo per Ibiza e si è presentato a casa dell’ex fidanzata. Lei non gli ha aperto la porta e lui non ha potuto fare altro che consolarsi tra le braccia dell’amica Valentina Vignali.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Via social, Daniele ha tuonato:

“Sono appena arrivato a Ibiza. Ho appena sentito Oriana, ha detto che assolutamente non mi apre la porta. Quindi evitate di continuare a dirmi di prendere l’aereo, perché sapevo che sarebbe andata a finire così. Ora cercherò un hotel che mi ospiti per qualche giorno. L’interesse che c’era era un altro. Auguro alla Reina tutto il successo del mondo nei suoi concorsi televisivi. Spero che questo discorso sia finito con oggi”.

Daniele Dal Moro si consola con Valentina Vignali

Davanti al rifiuto di Oriana, Daniele non ha potuto fare altro che consolarsi con l’amica Valentina Vignali. I due si sono goduti Ibiza by night e si sono anche concessi un bel bagno in mare all’alba.