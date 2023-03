Daniele Scardina, lesionate due vene: come sta il pugile

A causa di un malore accusato durante un allenamento, Daniele Scardina ha subito un intervento d’urgenza e si trova in coma nella clinica Humanitas di Rozzano. Al momento le condizioni del pugile sarebbero gravi ma stabili e i medici che lo hanno operato hanno svelato i primi dettagli sul suo stato di salute.

Daniele Scardina: il malore

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi sono preoccupati per le condizioni di salute di Daniele Scardina che, dopo un improvviso malore accusato dopo una comune sessione d’allenamento, ha perso i sensi ed è stato portato tempestivamente alla clinica Humanitas di Rozzano, dove è stato operato d’urgenza. Il malore, a detta dei medici, sarebbe stato causato da alcune vene lesionate (le cosiddette vene ponte) che avrebbero causato un’emorragia cerebrale. Al momento l’intervento subito da Scardina sarebbe andato per il meglio ma lo staff del pugile e i medici hanno fatto sapere che non resterebbe altro da fare che pregare per le condizioni del campione.

“Si trattava di un allenamento di routine. Si sono lesionate due vene in seguito a un movimento brusco, una cosa che può capitare a chiunque”, ha dichiarato Alessandro Cerchi, manager di Scardina, e ancora: “In questo momento la pazienza è importante. Dobbiamo aspettare e pregare”. In tanti stanno rivolgendo le loro preghiere a Daniele Scardina e tra questi anche la sua celebre ex, Diletta Leotta, gli ha dedicato un messaggio via social.