Daniele Scardina è stato operato al cervello in seguito a un malore avvenuto lo scorso 28 febbraio.

Si riaccende la speranza per Daniele Scardina, il pugile lombardo che ha subito un’operazione d’urgenza al cervello dopo un malore improvviso avuto lo scorso 28 febbraio. Il suo manager Alessandro Cherchi ha informato che il 30enne ha mosso la lingua e il braccio. Piccoli segnali positivi che possono significare molto. Cherchi ha aggiunto che le condizioni di Daniele sono stazionarie, ma sono migliorate quotidianamente da quando è ricoverato. Ora bisogna solo pazientare. Certo nessuno avrebbe potuto presagire il dramma che il giovane sta vivendo. Quando si è sentito male, Daniele si stava allenando in vista dell’incontro con il belga Cedric Spera, previsto il prossimo 24 marzo.

Daniele Scardina: il match di debutto nei mediomassimi

Il match contro Cedric Spera era molto importante per Scardina, in quanto avrebbe dovuto segnare il suo debutto nella categoria mediomassimi. King Toretto si stava preparando al meglio per questo incontro che avrebbe segnato un importante ste della sua carriera.

Cherchi: “Dobbiamo pazientare”

Queste le dichiarazioni di Alessandro Cherchi, manager di Scardina, riportate da FanPage: “Daniele reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale. Ora dobbiamo entrare nella fase della pazienza”.