La polizia di stato ha ritrovato Danilo Valeri, il giovane che è stato rapito in zona Ponte Milvio la notte tra giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre 2022.

Ecco come sta il ragazzo.

Danilo Valeri è stato ritrovato: era stato rapito a Ponte Milvio

Attualmente, come riporta Il Messaggero, Danilo Valeri si trova negli uffici della squadra mobile ed è in buone in condizioni di salute. Pare che a rapirlo siano state 5 o 6 persone e quasi sicuramente il movente è legato all’estorsione dato che la famiglia Valeri sembra che gestisca alcune piazze di spaccio nella zona periferica di San Basilio.

Il locale in cui è stato sequestato Danilo Valeri è un noto ristorante giapponese di Ponte Milvio, zona della movida romana.

Chi è Danilo Valeri

La famiglia di Danilo Valeri ha un curriculum criminale noto alle forze dell’ordine. Sembra che al momento ci sia una faida in corso con il clan Marando che già nel 2015 fu protagonista di un sequestro di persona. Le due famiglie di Roma sono in conflitto presumibilmente per lo spaccio di droga.

La polizia però non ha ancora prove certe per affermare con certezza che i responsabli e i mandanti del rapimento di Valeri siano i Marando.