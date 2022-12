Rapimento in un locale della movida di Ponte Milvio: nessuna notizia del ragazzo

Un gruppo di sei o sette persone avrebbe rapito un ragazzo in un locale di Ponte Milvio, a Roma, la scorsa notte. Secondo le prime informazioni, il giovane proviene da una famiglia di San Basilio. Il gruppo avrebbe fatto irruzione nel locale e avrebbe portato il giovane via con la forza, come hanno raccontato alcuni testimoni a La Repubblica.

Il cellulare del ragazzo risulta ancora spento e l’ultima posizione registrata è quella del locale in cui si trovava quando è stato rapito. La famiglia del ragazzo sarebbe nota per reati di spaccio in zona.

Il ragazzo costretto a salire su un’auto

L’agenzia di stampa Agi ha riferito che il locale in questione si trova in via Tor di Quinto, a Roma. A indagare sono gli agenti del commissariato della zona.

Alcuni testimoni hanno raccontato che il rapimento è avvenuto nel ristorante giapponese Moku Ponte Milvio, che si trova in viale Tor di Quinto 29. Il ragazzo sarebbe stato costretto con la forza a salire su un’auto, dopo essere stato bloccato da un gruppo di uomini. I testimoni presenti hanno parlato di un vero e proprio rapimento con gli inquirenti.