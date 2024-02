Mike Fonseca, deputato danese di 28 anni, è stato espulso dal partito dei Moderati dopo la rivelazione della sua relazione con una ragazza di 15 anni.

Mike Fonseca, il parlamentare è stato definito pedofilo, estromesso dal partito ed è stato intimato di porre fine alla relazione con la sua ragazza.

Il 28enne si è difeso dopo l’espulsione dal partito in un’intervista, per il quotidiano online Altinget:

«Mi permetto di considerare le persone tra i 15 e i 17 anni come mature per fare scelte importanti, quasi maggiorenni e con diritti sulla maggior parte delle cose. Ed è per questo che considero la nostra scelta reciprocamente matura. Ci amiamo. Non abbiamo fatto del male a nessuno, le regole diventano stranamente irrilevanti quando una coppia si ama. Può sembrare strano. Ma l’amore non segue le regole, l’amore è cieco».