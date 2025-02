Un esposto al Comune di Firenze per il risarcimento di 250mila euro dopo i danni alla tomba.

Danni alla cappella di Carlo Collodi

Recentemente, la cappella che ospita la tomba di Carlo Collodi, autore del celebre Pinocchio, ha subito danni significativi a causa di lavori di consolidamento nelle vicinanze. La cappella, situata nel cimitero monumentale di Firenze, è un luogo di grande importanza storica e culturale, non solo per la sua connessione con il famoso personaggio di legno, ma anche per il suo legame con la vita e l’opera di Collodi, il cui vero nome era Carlo Lorenzini.

La richiesta di risarcimento

I pronipoti dello scrittore hanno presentato un esposto al Comune di Firenze, chiedendo un risarcimento di 250mila euro per i danni subiti dalla tomba di famiglia. Secondo quanto riportato, durante i lavori di consolidamento del bastione est a San Miniato al Monte, le operazioni di scavo avrebbero causato danni alla cappella e alla cripta, compromettendo così l’integrità di un luogo di culto e di memoria.

Il valore storico della cappella

La cappella di Carlo Collodi non è solo un semplice monumento funebre, ma rappresenta un patrimonio culturale che merita di essere preservato. La figura di Collodi è centrale nella letteratura italiana, e la sua opera ha influenzato generazioni di lettori e scrittori. La richiesta di risarcimento da parte dei suoi discendenti sottolinea l’importanza di tutelare i luoghi che raccontano la nostra storia e la nostra cultura. È fondamentale che le istituzioni si facciano carico della salvaguardia di tali patrimoni, evitando che simili incidenti possano ripetersi in futuro.