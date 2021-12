Danny Trexin, il nuovo talento italiano della dance presenta il singolo “Goodbye”

Dopo il remix di "Thinking Of You" (vicino ai 5milioni di stream su Spotify) e alla collaborazione con Fargetta, Danny Trexin presenta il suo nuovo singolo.

Danny Trexin è un giovane producer milanese che con i suoi sound accattivanti e sempre inediti, originali e sorprendenti continua a ottenere successo. Dopo la collaborazione con Fargetta, venerdì 3 dicembre 2021 pubblica un nuovo singolo, “Goodbye”, impreziosito dalla voce della canadese Melissa Lamm.

Intraprendente e determinato, quando scova una voce americana che gli piace non si tira indietro e propone il brano. Vanta importanti contatti internazionali, tant’è che gli è stato commissionato un remix di un brano dei Simply Red che ha ottenuto quasi 5milioni di stream. Ma le emozioni e i traguardi Danny Trexin non sono ancora finiti.

Danny Trexin presenta il nuovo singolo, “Goodbye”

Lui è il nuovo talento italiano della dance e ora presenta il nuovo singolo “Goodbye”.

Caratterizzato da sonorità indie pop davvero travolgenti, ritmate ed esplosive, il sound di Danny Trexin crea un connubio vincente con la voce della canadese Melissa Lamm.

Dopo i successi ottenuti con “Beloved” (brano suonato da Don Diablo nel suo radio show internazionale), con il remix di “Thinking Of You” dei Simply Red e con “Underwater”, brano dance pop contemporaneo dal sapore funky realizzato ad aprile 2021 insieme a Get Far (nome d’arte di Mario Fargetta) e con i featuring dei newyorkesi Jaime Deraz e Bad Boyfriend, Danny Trexin torna con un brano in cui collabora con la cantante scoperta dopo uno scouting fatto sulle piattaforme streaming.

Classe 2000, Danny Trexin non ha alcuna intenzione di fermarsi e continua a espandere la sua rete di collaborazioni internazionali coinvolgendo alla voce, in questa occasione, l’artista canadese Melissa Lamm.

Danny Trexin racconta il nuovo singolo, “Goodbye”, e la collaborazione con Melissa Lamm

A proposito del suo nuovo singolo e della collaborazione intrapresa con Melissa Lam, Danny Trexin ha spiegato che è subito rimasto colpito dalla voce dell’artista canadese e “così l’ho contattata, lei ha accettato con entusiasmo di collaborare e ci siamo subito messi al lavoro comunicando tramite varie video-call session e chat, confrontandoci molto sulle melodie vocali”.

Quindi ha sottolineato: “Con questo brano ho voluto sperimentare qualcosa di nuovo nel mio percorso artistico, che si allontanasse un po’ dalle mie ultime produzioni. Cerco sempre di innovare la mia musica e, in questo caso, mi sono avvicinato ai miei gusti attuali, che tendono verso un pop dalle sonorità più indie americane, meno vicine alla dance pura che ha caratterizzato le mie uscite precedenti”.

A parlare del progetto è anche Melissa Lamm, la quale ha dichiarato: “Ho ascoltato la strumentale appena Danny mi ha inviato la demo, mentre guidavo per Toronto, e mi ha subito colpito, sin dai primi accordi di chitarra. “Goodbye” è una di quelle canzoni che ti fa esplodere e venire voglia di liberarti da tantissimi pensieri. La scrittura del testo è stata molto fluida e lineare: la canzone esprime la volontà di non dire addio a qualcuno pur sapendo che probabilmente dovresti, la difficoltà di mettere fine a una situazione durata più del dovuto e di eliminare dalla memoria tutto quello che è intercorso in quel periodo fra te e l’altra persona”.

Danny Trexin: la carriera del producer fino al nuovo singolo, “Goodbye”

All’anagrafe è Samuele Spina, è nato a Lugano da genitori italiani e cresciuto a Milano, dove ha studiato e attualmente vive. Si appassiona alla musica fin da piccolo, affascinato dai vinili che riempivano gli scaffali di casa e da una famiglia che ha sempre eletto la musica come argomento principale d’interesse comune.

Nella prima adolescenza si mette alla prova con una prima console da dj e inizia ad approcciarsi a vari programmi di produzione musicale, ispirandosi ad artisti come Martin Garrix, Calvin Harris, Kungs, Alesso e David Guetta. Negli anni seguenti partecipa come Dj a diversi eventi della sua città e il legame con la musica diventa sempre più forte.

A fine 2017, a soli 17 anni, pubblica il primo singolo, “Alive”, seguito da “Freedom” e “Uh Baby”, e il suo talento inizia a essere notato. A metà 2019 firma un contratto in esclusiva con BMG e pubblica “Beloved”, singolo che il Dj olandese di fama internazionale Don Diablo trasmette nel suo radioshow “Hexagon Radio”, eleggendolo “Best Track of the week”. Il brano viene incluso in alcune delle più importanti playlist dance di Spotify. Dopo qualche mese pubblica “Save Me”, che, anche grazie alla voce della cantante newyorchese Jaime Deraz, entra in rotazione radiofonica. Nello stesso periodo gli viene commissionato un remix di “Thinking Of You”, che esce ad aprile 2020 e ottiene degli ottimi riscontri.

A inizio 2021 pubblica “Underwater”, singolo dance pop contemporaneo dal sapore funky realizzato insieme a a Get Far, nome d’arte di Mario Fargetta, e con i featuring di Jaime Deraz e Bad Boyfriend. Ora è entusiasta per il nuovo singolo, “Goodbye”, che già si prospetta in rotazione a livello internazionale.