Dayane Mello e la denuncia dai carabinieri: cosa sta succedendo

Dayane Mello si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia, e lei stessa ha spiegato perché.

Dayane Mello si è mostrata difronte a una caserma dei carabinieri e ha svelato ai fan contro chi si sarebbe recata a sporgere denuncia.

Dayane Mello: la denuncia dai carabinieri

Come molte altre celebrità anche Dayane Mello è stata spesso vittima degli haters e di sconosciuti che hanno provato in ogni modo a intrufolarsi nella sua privacy.

La modella ha quindi deciso di prendere provvedimenti e si è recata dai carabinieri per denunciare. A tal proposito lei stessa ha confessato:

“Ragazzi, voglio ringraziare tutti i miei fan che hanno fatto da scudo, silenziando tante situazioni della mia vita. Siete fantastici. E ovviamente devo denunciare tante persone. Purtroppo oggi sono qua. Devo denunciare delle persone che continuano a scrivere lettere, cattiverie su di me e su tanti argomenti. Quindi sto prendendo provvedimenti”, ha detto, e ha aggiunto: “Devo prendere provvedimenti contro le persone che invadono la mia sfera personale”.

Le critiche sul web

Dayane Mello è stata spesso criticata per il suo rapporto con la figlia Sofia (nata dall’amore per Stefano Sala) e per come ha gestito la scomparsa di suo fratello Lucas, avvenuta mentre era all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In particolare a suscitare l’ira degli haters sarebbe stata la decisione presa da Dayane che decise di restare all’interno della Casa nonostante quello che era appena successo a suo fratello (scomparso in un incidente stradale).