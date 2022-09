De Luca: “Agnelli? Avesse avuto un altro cognome, non sarebbe più alla Juve”

Il giornalista Massimo De Luca nel pomeriggio di TMW Radio ha parlato dei temi bollenti della Serie A, in particolare di Agnelli e della Juve.

Juve ed Inter fuori dalla lotta per il titolo?

Alla prima domanda sull’ipotesi che sia la Juventus che l’Inter siano già fuori dalla lotta per il titolo, Massimo risponde così:

“Alla Juve ci sono un po’ di spaccature in società ma anche in squadra, perché Bonucci sta diventando un caso. Sul fatto che possano essere già fuori dalla corsa, dico che i campionati non si vincono a settembre-ottobre, ma si possono perdere se si parte molto male, e loro sono partite male. Con 3 ko all’anno è già difficile vincere lo Scudetto. Abbiamo visto Milan-Napoli, due squadre che giocano molto bene, la Roma anche ma ha perso e così i conti non potrebbero tornare, per dire che oggi le squadre comunque sono più agguerrite rispetto al passato. Un conto è rimontare su 1-2, un conto è rimontare su più squadre”.

De Luca: “Se Agnelli avesse un altro cognome, non sarebbe più alla Juve”

Dunque, da dove può ripartire Allegri? E il giornalista senza mezzi termini dice che:

​​​​​​​”Prima aggiungo che se Agnelli avesse un altro cognome, non sarebbe più lì. Dalle operazione Superlega al caso di Perugia con Suarez, all’ingaggio di Sarri e Pirlo, se un altro avesse infilato queste cose sarebbe saltato. Per quanto riguarda Allegri, dico che è vero che ci sono le assenze, ma stiamo parlando di una squadra che fino al 90′ stava perdendo, e di una squadra che ha perso non giocando contro il Monza. Cerca una rigenerazione del suo centrocampo da anni, e rimane questo il suo problema. E’ impossibile che Vlahovic si sia inaridito, è perché gioca pochi palloni. E’ lì che deve intervenire”.

Il rapporto Bonucci-Allegri

