Decorazioni di Halloween: le migliori da provare

Le decorazioni di Halloween sono un qualcosa in più per celebrare questa festa e si possono scegliere tra zucche, ragni, pipistrelli, ecc.

Halloween si sta avvicinando sempre più e sono diversi i preparativi e le cose da fare per celebrarla. Oltre ai costumi, bisogna anche pensare alle decorazioni di Halloween per l’interno ed esterno della casa. Ogni volta ci sono tantissime cose che è possibile appendere e preparare.

Decorazioni di Halloween

La festa di Halloween sta per arrivare e per quell’occasione bisogna che sia tutto pronto in modo da accogliere gli amici e magari organizzare una piccola festicciola. Per decorare la casa a tema di questa festa, bisogna cominciare a pensare a quali decorazioni di Halloween comprare in modo che sia una abitazione che rispecchi perfettamente questa tradizione celtica giunta anche in Italia.

Bisogna che la casa sia decorata nel modo giusto per cui è necessario avere tantissima pazienza e creatività armandosi di tutto l’occorrente che si ha a disposizione. Non possono assolutamente mancare alcuni dei simboli di questa festa, ovvero ragnatele, ragni, zucche, ma anche candele o lanterne a ravvivare e illuminare l’atmosfera.

Una volta scelte le decorazioni, bisogna anche pensare a come arredare l’ingresso che è la prima cosa che gli ospiti vedranno non appena varcheranno la soglia.

Qui si può puntare a colori tipici di questa festa, come il grigio, l’arancione, ma anche il nero. Si possono sostituire i centrini bianchi con altri di colore scuro e optare per delle candele dai consumi speziati.

Infine, non può mancare la zucca da intagliare e mettere vicino all’ingresso. Tra le decorazioni di Halloween si possono comprare anche delle ragnatele in modo da appendere alle pareti dell’esterno o interno della casa per dare l’idea di una abitazione infestata dai fantasmi che vengono a trovare gli ospiti.

I ragni e le ragnatele rendono lo specchio ancora più spaventoso e dall’aspetto horror.

Decorazioni di Halloween: consigli

Per chi sta pensando di organizzare una festa a casa, è il momento di darsi da fare a partire dalle decorazioni di Halloween che devono essere ad hoc per l’occasione. Sono oggetti e accessori che permetteranno di lasciare gli ospiti a bocca aperta. Tra le cose che non possono mancare, vi sono le candele, magari a forma di scheletro di mano per rendere ancora più terrificante l’atmosfera.

Hanno una luce molto flebile e si possono posizionare sia sul tavolo di casa del soggiorno oppure sulle finestre all’ingresso, magari all’esterno della casa. Ogni festa che si rispetti necessita di palloncini, ma per Halloween si possono scegliere nei colori dell’arancione e del nero con la scritta Happy Halloween.

Le ghirlande di ragni e pipistrelli da appendere insieme ai palloncini oppure da un angolo all’altro della casa sicuramente completano l’opera. Durante la festa, è possibile sostituire le tende classiche con altre a tema, magari dai colori scuri con raffigurati i pipistrelli o ragni in retina trasparente e di grandissimo effetto.

Per il tavolo che sarà imbandito di torte a forma di pipistrello o di dolcetti dalla forma della zucca, si può pensare all’acquisto di una tovaglia dall’aspetto un po’ macabro, magari insanguinata in modo da rendere maggiormente l’idea di Halloween. Infine, non può mancare la zucca che è possibile mettere sia all’ingresso, ma anche appena entrati in casa, magari vicino alla porta.

