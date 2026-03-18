Decreto carburanti: taglio accise, crediti e controlli per frenare i rincari

Il Consiglio dei ministri ha introdotto misure temporanee che riducono le accise e rafforzano i controlli sulla filiera dei carburanti, con sostegni mirati a trasportatori e pesca

Il governo ha approvato un decreto legge pensato per limitare l’impatto dell’aumento dei prezzi dei carburanti seguito alla crisi innescata dal conflitto in Iran. Il pacchetto prevede interventi a carattere temporaneo, misure di sostegno a settori particolarmente esposti e un rafforzamento dei controlli sulla filiera. Il testo è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si trovava a Salamanca per ricevere una laurea honoris causa, e rappresenta una risposta immediata dell’esecutivo agli aumenti dei prezzi alla pompa.

Gli interventi economici previsti

Il decreto mette in campo tre leve principali e un orizzonte temporale definito per la prima fase delle misure. In primo luogo è previsto un taglio delle accise che porta a una riduzione del prezzo alla pompa pari a 25 centesimi al litro per benzina e diesel e di 12 centesimi per il GPL, con una durata iniziale di 20 giorni. In secondo luogo vengono stanziati benefici fiscali rivolti a categorie specifiche, mentre in terzo luogo è stato rafforzato il quadro dei controlli per contrastare eventuali comportamenti speculativi lungo la catena di approvvigionamento.

Taglio delle accise: natura e limiti

La riduzione delle accise è calibrata sul breve periodo con l’obiettivo di scaricare immediatamente il calo sui prezzi per i consumatori. La misura è temporanea e il governo ha lasciato aperta la possibilità di prorogarla qualora la situazione internazionale restasse tesa. Non è stata inserita nel provvedimento la versione ampliata della cosiddetta social card carburanti per le famiglie a basso reddito: quella proposta è stata assorbita dalla misura generale del taglio delle accise, evitando così interventi differenziati per fasce di reddito all’interno di questo decreto.

Crediti d’imposta per autotrasportatori e pesca

Per ridurre gli oneri diretti sui costi di esercizio, il decreto prevede un credito d’imposta destinato agli autotrasportatori sull’acquisto del gasolio; la percentuale verrà definita in un successivo provvedimento. Per il settore della pesca è previsto un credito pari al 20% sui carburanti per i mesi di marzo, aprile e maggio, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro indicata dal ministero competente. Queste misure puntano a evitare che l’aumento dei costi energetici si trasferisca automaticamente sui prezzi finali dei beni e dei servizi.

Controlli e sanzioni per contrastare la speculazione

Un elemento centrale del decreto è il rafforzamento del contrasto alle possibili pratiche speculative. Per tre mesi le compagnie petrolifere dovranno trasmettere quotidianamente al Mimit i prezzi consigliati di vendita, con l’imposizione di sanzioni in caso di inadempienza: la multa prevista arriva allo 0,1% del fatturato dell’azienda. L’obiettivo è rendere più tempestiva la segnalazione di anomalie nella formazione dei prezzi e favorire interventi rapidi degli organi di controllo.

Chi vigila e quali strumenti vengono attivati

Il monitoraggio sarà affidato a una task force che coinvolge il Garante per la sorveglianza dei prezzi, noto come Mister Prezzi, insieme alla Guardia di Finanza e all’Antitrust. In presenza di aumenti ritenuti anomali tali organi possono avviare procedimenti sanzionatori e, nei casi più gravi, inviare gli atti all’autorità giudiziaria per valutare la sussistenza del reato di manovre speculative. La scelta di rendere obbligatoria la comunicazione giornaliera dei prezzi ha anche un valore simbolico politico, volto a mostrare una reazione forte verso eventuali comportamenti opportunistici.

Effetti attesi, costi e reazioni politiche

Lo stanziamento complessivo per attuare il pacchetto dovrebbe restare sotto il miliardo di euro, con la possibilità di estendere gli interventi se la crisi internazionale dovesse perdurare. Le forze di maggioranza hanno sottolineato che la riduzione delle accise si tradurrà rapidamente in una diminuzione del prezzo alla pompa, mentre alcune opposizioni hanno criticato la scelta come un intervento a carattere elettorale. Organizzazioni di consumatori, come il Codacons, hanno provato a quantificare l’impatto sui portafogli dei cittadini: includendo l’Iva, il taglio delle accise potrebbe tradursi in una riduzione superiore ai 30 centesimi per litro, con risparmi concreti su un pieno medio.