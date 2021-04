Decreto sostegni bis di aprile-maggio: quali misure conterrà?

Un nuovo decreto sostegni potrebbe essere emanato tra aprile e maggio, ristori per le attività colpite dalle chiusure, tutte le ipotesi sul contenuto.

Le misure restrittive anti-Covid cominciano a far emergere tutti i danni economici a carico delle imprese italiane, che costrette a chiusure forzate, si ritrovano adesso in forte difficoltà, aspetto che si è manifestato nelle scorse giornate con varie proteste in Italia.

Così, i titolari di attività si aspettano risposte mirate dal nuovo governo guidato dal Premier Mario Draghi, che nella giornata di oggi, 8 aprile terrà una nuova conferenza stampa.

È ipotizzabile l’uscita di un nuovo Decreto Sostegni bis finalizzato a sostenere tutte le attività in questo momento difficile.

Decreto Sostegni bis, cosa prevede

Il governo Draghi dovrebbe teoricamente pronunciarsi a breve sullo scostamento di bilancio, che consentirebbe di capire quale sarà la cifra stanziata per gli aiuti economici per le imprese.

Il prolungamento delle misure restrittive e l’istituzione di un numero sempre maggiore di zone rosse, che di fatto si trovano in uno stato di chiusura commerciale quasi totale, rendono adesso necessaria l’adozione di nuove misure a sostegno degli imprenditori, che ormai sono all’esasperazione.

Secondo alcune ipotesi, si prevede che verranno stanziati circa 20 miliardi di euro per i sostegni alle imprese, con un’ulteriore revisione dei provvedimenti finanziari intrapresi nello scorso anno, in merito a sospensione dei prestiti e concessioni di finanziamenti in favore delle aziende e delle famiglie in difficoltà.

In aggiunta a queste misure, si fa strada l’ipotesi di un possibile inserimento di ulteriori misure a salvaguardia delle imprese, in particolare: dilatazione delle tempistiche di procedure fallimentari e concordati, allungamento delle tempistiche di sfratto.

Dal punto di vista delle scadenze fiscali, si ipotizza che Irpef e Irap potrebbero essere rinviate almeno fino a giugno.

Per quando si prevede l’uscita del Decreto Sostegni?

L’elaborazione del Decreto dovrà camminare di pari passo con le stime del Def, che è atteso entro il 15 aprile e andrà a quantificare il nuovo scostamento di bilancio.

In base a questo dato, è ipotizzabile che il Decreto Sostegni Bis possa prendere vita tra metà aprile e i primi giorni di maggio.

Il governo, dopo le proteste che si sono alternate in questi giorni è chiamato necessariamente a fornire risposte celeri a cittadini e imprese.