Delia Duran, l’ex marito: “Sono preoccupato per lei”

L'ex marito di Delia Duran, Marco Nerozzi, ha rotto il silenzio sulla situazione tra la modella e Alex Belli.

Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran, ha confessato di essere preoccupato per lei per via dell’atteggiamento di Alex Belli nei suoi confronti.

Delia Duran: l’ex marito

Marco Nerozzi ha manifestato la sua preoccupazione per Delia Duran che, secondo lui, verrebbe manipolata da Alex Belli al GF Vip:

“Sono molto preoccupato per la mia ex moglie.

Credo che la presenza di Alex Belli non le faccia bene. Lui l’ha umiliata pubblicamente. Delia subisce e non riesce a staccarsi da lei che la manipola a suo piacimento. Delia vicino a lui si fa solo del male”, ha dichiarato Nerozzi.

L’uomo ha anche svelato che il suo matrimonio con Delia sarebbe naufragato proprio a causa di Belli: a suo dire infatti la modella avrebbe contattato l’attore perché desiderava entrare a far parte del mondo dello spettacolo e, poco tempo dopo, avrebbe lasciato la casa condivisa con lui.

Il matrimonio

Marco Nerozzi e Delia Duran sarebbero stati sposati per ben 8 anni e la fine della loro unione non sarebbe stata ancora ufficializzata. Delia ha accusato l’ex marito di maltrattamenti ma, secondo lui, la modella avrebbe detto certe cose solo perché manipolata da Belli. “Quell’Alex pensa solo a se stesso, a fare parlare di sé. Non credo che tenga davvero a Delia, che è soltanto vittima in questa storia”, ha dichiarato.

Negli ultimi giorni Belli è rientrato nella casa del GF Vip per tentare di riconquistare Delia Duran ma ancora oggi la modella non sembra convinta della sincerità dell’attore. Come andranno a finire le cose tra i due?