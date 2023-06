Sedici anni dopo. Rudy Guede torna a Perugia, nei pressi dell’abitazione di via della Pergola dove fu uccisa la studentessa inglese Meredith Kercher. Dopo la scelta del rito abbreviato, l’ivoriano fu stato condannato per violenza sessuale e concorso in omicidio.

Continua a dichiararsi innocente

A distanza di anni e dopo aver pagato il conto alla giustizia, Rudy Guede non smette di negare la sua colpevolezza. Ecco le parole della sua ultima dichiarazione: «La pena che dovevo scontare in nome della legge si è conclusa, ora mi resta quella segnata dal giudizio degli sconosciuti, dalle occhiate sghembe al mio passaggio. Se le mie mani erano macchiate di sangue è perché ho tentato di salvare Meredith. La paura ha preso il sopravvento e sono scappato come un vigliacco lasciando Mez forse ancora in vita. Di questo non finirò mai di pentirmi. Non passa giorno che non le dedichi un pensiero. È un macigno nell’anima, sarà così finché vivrò. Ho scritto ai suoi familiari ma non mi hanno risposto. Vorrei dire loro di perdonarmi se non sono riuscito a fare tutto il possibile per salvarla. Farle visita al cimitero in Inghilterra? Meglio di no».

La nuova vita di Rudy

Uscito dal carcere, Rudy si è trasferito a Viterbo, dove vive tuttora. Si è fidanzato. La mattina lavora nella biblioteca del centro studi criminologici e la sera in un ristorante come cameriere. «In casa soffoco, mi ricorda il carcere. Preferisco restare fuori anche se piove» racconta. Dopo la prigione, il trentaseienne ivoriano si è fatto due tatuaggi: un’ala e un sole come simbolo della libertà, e la scritta buddista «Bodhisattva», ovvero l’essere vivente che aspira alla reincarnazione attraverso la compassione.