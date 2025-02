Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, nel gennaio 2023, divulgò informazioni riservate riguardanti il caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La condanna a otto mesi è stata pronunciata dai giudici dell’ottava sezione collegiale del Tribunale di Roma. La procura, invece, aveva richiesto l’assoluzione.

Condannato a 8 mesi il sottosegretario Delmastro: le sue parole

“Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi dimetto“, sono le parole dell’esponente di FdI subito dopo la pronuncia del tribunale. Poi, si lascia andare ad uno sfogo sui social.

“Una sentenza politica!

Le sentenze non si commentano, ma quelle politiche si commentano da sole.

E questa sentenza si commenta da sola.

Dopo che l’accusa ha chiesto per tre volte l’assoluzione, arriva una sentenza di condanna fondata sul nulla.

Vogliono dire che le riforme si devono fermare? Hanno sbagliato indirizzo.

Vogliono dire che il Pd non si tocca? Hanno sbagliato indirizzo.

Io non ho tradito i miei ideali: ho difeso il carcere duro verso terroristi e mafiosi.

Io non ho tradito!

E gli italiani lo sanno.

Attendo trepidante le motivazioni per fare appello e cercare un Giudice a Berlino.

E da domani avanti con le riforme per consegnare ai nostri figli una giustizia diversa”.

Andrea Delmastro attacca duramente in un’intervista al Corriere, criticando il collegio giudicante e sottolineando come, a suo dire, fosse fortemente influenzato dalla presenza di Magistratura Democratica, anche dopo la sostituzione di un componente avvenuta due udienze fa. Ha poi rivolto le sue critiche anche al PD, accusandolo di sfruttare la sua condanna per indebolire il governo. Riguardo alle accuse sulla sua integrità, ha ribadito che per lui l’onore consiste nell’aver difeso il carcere duro e l’ergastolo ostativo, aggiungendo che, nella sua visione, manca di onore chi dialoga con terroristi e mafiosi.

Scontro tra opposizioni e maggioranza: le parole di Meloni sul caso

Se da un lato c’è l’opposizione che chiede le dimissioni di Delmastro:

“Delmastro condannato per aver usato segreti di Stato contro le opposizioni dimostra quanto questa classe dirigente sia inadeguata. Giorgia Meloni adesso lo faccia dimettere anziché continuare a mentire sui fondi alla sanità pubblica e a non far nulla sulle bollette più care d’Europa“, commenta la leader del Pd, Elly Schlein.

“Il viceministro Delmastro, in seguito al mio esposto, è stato condannato. Questa destra non ha alcun rispetto delle istituzioni e, in questo caso, ha sfruttato il proprio ruolo per divulgare segreti con l’obiettivo di attaccare l’opposizione. Scandalosa è stata la difesa indecente del ministro Nordio, che ha scelto di proteggere Delmastro anziché prenderne le distanze. Questo governo di destra non esercita il proprio mandato con disciplina e onore, e il quadro diventa ancora più inquietante se associamo questa condanna alla vicenda dello spionaggio Paragon, sulla quale il governo si rifiuta di dire la verità agli italiani. Quando ho presentato l’esposto e mi sono opposto alla sua archiviazione, sono stato duramente attaccato e ho ricevuto minacce sui social. Oggi con sentenza di primo grado, il Tribunale di Roma ha stabilito che Delmastro ha divulgato segreti d’ufficio e lo ha interdetto dai pubblici uffici per un anno. Con questa sentenza, come può Meloni mantenere Delmastro come viceministro? Deve dimettersi subito, per il rispetto e la dignità delle istituzioni perché Delmastro è incompatibile con ruolo di governo”. scrive in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Per un garantista come me, la condanna in primo grado del sottosegretario alla giustizia Delmastro Delle Vedove non cambia nulla. Assolutamente nulla. Per me Delmastro era incapace di fare il sottosegretario alla giustizia anche prima della (nuova) condanna. Pistole a capodanno, documenti a Donzelli, frasi vergognose sui detenuti, condanna nascosta alla stampa, per non parlare di Biella. Uno come Delmastro non merita di stare al governo per quello che dice, non per le condanne che prende. Uno con la sua storia è un perfetto sottosegretario alla giustizia solo nella Repubblica delle Banane”. aggiunge Matteo Renzi su X.

“Il sottosegretario Delmastro, quello che giocava con i documenti riservati col coinquilino Donzelli, è stato condannato in primo grado per rivelazione di segreto d’ufficio. Ha già annunciato che non si dimetterà. Non avevamo dubbi. Purtroppo. Da Delmastro a Santanché si sentono ormai tutti intoccabili. La principale colpevole di questo grave andazzo è Meloni che chiedeva le dimissioni di tutti dall’opposizione e ha perso la coerenza da qualche parte a Colle Oppio. Poltrone piene di colla per i suoi amichetti, anche se l’amichetto è un condannato in primo grado al Ministero della giustizia per violazione dei doveri d’ufficio”, conclude il leader del M5S Giuseppe Conte sui social.

Dopo il grande clamore e gli scontri politici scaturiti dalla condanna, la premier Giorgia Meloni è intervenuta pubblicamente in difesa del sottosegretario Andrea Delmastro. Ha ribadito la sua fiducia nei suoi confronti, definendo la sentenza una vicenda giudiziaria da approfondire e sottolineando come il governo continui a sostenere il suo operato:

“Sono sconcertata per la sentenza di condanna del sottosegretario Andrea Delmastro per il quale il pubblico ministero aveva inizialmente richiesto l’archiviazione e successivamente l’assoluzione. Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Il sottosegretario Delmastro rimane al suo posto”.