Dopo tre anni di relazione e una romantica proposta nel 2023, Demi Lovato e Jordan Lutes hanno finalmente coronato il loro amore con un matrimonio da sogno. La coppia ha scelto la California come cornice perfetta per celebrare un evento curato nei minimi dettagli, tra emozioni, eleganza e momenti indimenticabili. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa splendida unione.

Demi Lovato sposa Jordan Lutes

Demi Lovato e Jordan “Jutes” Lutes si sono incontrati nel gennaio 2022 durante una sessione di scrittura per l’album Holy Fvck. La loro collaborazione musicale si è trasformata in una solida amicizia, che ha gettato le basi per una relazione romantica. Il loro legame è stato descritto da Demi come “fondato sull’amicizia e pieno di risate”, sottolineando la stabilità e la serenità che Jutes ha portato nella sua vita.

La coppia ha ufficializzato la relazione ad agosto 2022 e ha fatto il suo debutto pubblico sul red carpet a febbraio 2023. Nel dicembre 2023, Jutes ha chiesto a Demi di sposarlo con una proposta intima a Los Angeles.

Demi Lovato sposa Jordan Lutes: tutti i dettagli del matrimonio

Demi Lovato e Jordan Lutes hanno ufficialmente celebrato il loro matrimonio. Pur scegliendo una cerimonia intima, riservata a familiari e amici più stretti, hanno voluto rendere il momento speciale. La notizia è stata diffusa da Vogue, che ha rivelato come le nozze siano avvenute alle 16 (ora locale) di domenica 25 maggio.

La coppia ha preferito una location immersa nel verde, lontana da occhi indiscreti, e alla cerimonia hanno partecipato anche i loro tre cani. TMZ ha raccontato che la sera precedente, il sabato, Demi e Jordan hanno organizzato una “cena di prova” insieme ad alcuni ospiti.

L’organizzazione è stata affidata alla celebre wedding planner Mindy Weiss, nota per aver curato i matrimoni di numerose star. L’abito da sposa, in un elegante bianco perla, è firmato Vivienne Westwood, realizzato in raso di seta con un corpetto a corsetto. A completare il look, un lungo velo in tulle avorio, stile cattedrale, creato appositamente dalla stilista.

“Quando pensavo a quale stile di abito desiderassi, spesso mi ritrovavo a pensare ai modelli di Vivienne, in particolare a come le silhouette valorizzassero le curve del corpo e al suo uso dei corsetti”, ha dichiarato Demi Lovato in una intervista.

Per la festa dopo la cerimonia, Demi ha optato per un cambio d’abito, sempre di Westwood, più corto e comodo per ballare e divertirsi.

“Il dettaglio delle perle e il drappeggio sono un elemento davvero speciale, e ogni filo è stato drappeggiato e fissato a mano, uno per uno. È un pezzo unico che mi fa sentire così speciale” ha aggiunto la cantante.