Denise Pipitone, intercettata la madre di Anna Corona: “Asparino l’ha presa?”

"Asparino l'ha presa?": così domandava la madre di Anna Corona alla figlia. È quanto emerso da nuove intercettazioni raccolte sul caso di Denise Pipitone.

Proseguono le indagini sul rapimento di Denise Pipitone: sono emerse nuove intercettazioni che riguardano la madre di Anna Corona. La donna chiedeva alla figlia informazioni sulla scomparsa della bambina: “Asparino l’ha presa?”, dice nel corso della conversazione.

Denise Pipitone, intercettata la madre di Anna Corona

Dopo la richiesta di archiviazione per Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, non si fermano le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto alla piccola Denise.

Così Chi l’ha visto, nella puntata di mercoledì 22 settembre 2021, è tornato sul caso Pipitone, in particolare su alcune intercettazioni tra Jessica Corona, la nonna e sua madre Anna.

In particolare, la mamma di Anna Corona, nonna della sorellastra di Denise, chiedeva alla figlia se anche “Asparino” fosse coinvolto nella scomparsa della bambina. “L’ha presa anche lui?”, si sente nell’intercettazione nella quale è coinvolta la nonna di Jessica, sebbene poi non sia stata confermata dal Ris.

Secondo gli inquirenti, Asparino corrisponderebbe a Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, a sua volta interrogato riguardo la scomparsa della piccola Denise.

Denise Pipitone, intercettata la madre di Anna Corona: la risposta di Gaspare Ghaleb

Dopo la conversazione intercettata tra le tre donne della famiglia Corona, Gaspare Ghaleb ha risposto ai microfoni del programma.

Commentando l’espressione pronunciata dalla nonna della sua ex fidanzata, Ghaleb ha dichiarato: “Asperino non sono io”.

Denise Pipitone, intercettata la madre di Anna Corona: si va verso l’archiviazione

La Procura di Marsala avrebbe chiesto l’archiviazione dei fascicoli aperti lo scorso maggio a carico di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave.

A tal proposito, l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, pochi giorni fa ha commentato: “Se la scelta fosse quella dell’archiviazione, noi l’accetteremmo. Indipendentemente da ciò, vorremmo che continuassero le ricerche”.