Denise Pipitone, lo sfogo di Piera Maggio: “Prendiamo le distanze”

Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone, si è sfogata contro le persone che sfruttano il caso di sua figlia per ottenere pubblicità. La donna continua a lottare nella speranza di poter riabbracciare sua figlia.

Denise Pipitone, lo sfogo della mamma Piera Maggio

Piera Maggio si è di nuovo sfogata sui social network, attaccando una determinata categoria di persone. La mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, continua a cercare senza sosta sua figlia, nella speranza di poterla riabbracciare presto. “Prendiamo le distanze da coloro che cercano di sfruttare il nostro caso per pubblicità personale. ‘Diffidate gente’. Ringraziamo invece, coloro che anche in silenzio ci sono di aiuto. Un caro saluto a tutti Voi!” ha scritto Piera Maggio sui profili social che utilizza per diffondere le foto della piccola Denise.

Quello di Piera Maggio è un appello alle persone di non lasciarsi prendere in giro dalla cattiva informazione.

Denise Pipitone, il video scandaloso su TikTok

Sono 17 anni che Denise Pipitone è somparsa e Piera Maggio continua a lottare per ritrovarla. Il suo sfogo è davvero molto comprensibile, soprattutto per quello che continua ad accadere sui social network, questo continuo scacallaggio nei confronti della sua famiglia. Sul profilo di Mary Falco, che è molto legata a Piera Maggio, è stato pubblicato un video scandaloso di TikTok in cui un ragazzo parla di quanto stia guadagnando Denise Pipitone con la sua immagine, paragonandola ad una superstar.

“Vi siete mai chiesti quanto guadagna una superstar del genere? bella la vita di lusso eh???” è il titolo di questo video terribile, che Mary Falco ha giustamente definito “ripugnante” e “uno squallore“. “Tu invece, ti sei mai chiesto come può sentirsi la famiglia, una madre dopo aver visto il tuo video che parli in questo modo della sua bambina SCOMPARSA da ben 17anni? Signor pseudo esperto di marketing, ma quando ti guardi allo specchio, non ti fai schifo? volevi visibilità? eccola, te ne do altra! VERGOGNATI!!!” è stata la risposta della donna a questo video.

Denise Pipitone, il matrimonio del fratello: la polemica

Nei giorni scorsi Kevin, figlio di Piera Maggio e fratello della piccola Denise, si è sposato. Dopo il matrimonio si è scatenata un’accesa polemica perché le foto del suo grande giorno sono state diffuse senza il suo consenso. Piera Maggio è rimasta molto male per quello che è successo. La collaboratrice della donna, Mary Falco, ha spiegato che si trattava di un momento intimo, che doveva rimanere tale. La donna ha sottolineato che Piera Maggio ha sempre cercato di proteggere la privacy di suo figlio in tutti questi anni in cui è stata sotto i riflettori per mantenere l’alta l’attenzione sulla scomparsa di sua figlia. Per questo è stato chiesto a tutti di rimuovere dai propri profili social foto e video del matrimonio del figlio di Piera Maggio.