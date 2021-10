Denise Pipitone, nuove intercettazioni di Anna Corona: “Ce l’ha portata lui”

Al telefono con la madre Anna Corona parla di un uomo innominabile e di un tale Luigi: le nuove intercettazioni sul caso di Denise Pipitone.

Mentre si va verso l’archiviazione delle indagini sul caso di Denise Pipitone, spunta una nuova intercettazione di Anna Corona risalente a maggio 2021 in cui, in una telefonata alla mamma, la donna ha parlato di un uomo definito innominabile: “Quando ti dico non lo nominare non lo devi nominare, innominabile deve essere, non devono andare da lui“.

La madre di Jessica Pulizzi si riferisce poi ad in certo Luigi affermando che “Lui ce l’ha portata”.