Denti gialli come risolvere con le strisce sbiancanti

I denti gialli sono antiestetici e fonte di imbarazzo, ma l'uso delle strisce sbiancanti aiuta ad averli sani per un sorriso luminoso e splendente.

Un bel sorriso è sicuramente un’arma in più per catturare lo sguardo altrui ed è anche sinonimo di una immagine molto curata e ben ordinata. A volte, a causa di alcuni alimenti che si assumono, può capitare di avere i denti gialli che sono antiestetici. Per avere un sorriso splendido, è possibile affidarsi ad alcuni consigli e metodi. Qui spieghiamo quali sono.

Denti gialli

Sono sicuramente fonte di disagio e di imbarazzo, soprattutto nelle relazioni interpersonali e nel modo in cui ci si approccia agli altri. Avere dei denti bianchi e quindi un bel sorriso è sicuramente un bel biglietto da visita per presentarsi agli altri. Inoltre, i denti gialli rovinano l’armonia ed estetica del sorriso, oltre a contribuire a dare una immagine negativa della persona.

Il sorriso è una delle prime cose che si notano quando si parla con qualcuno e i denti gialli sicuramente non aiutano nell’approccio. Avere denti bianchi e sani valorizza l’aspetto di una persona, anche perché è una immagine di pulizia e di cura di sé. I denti ingialliscono per una serie di ragioni.

Alcuni alimenti come la liquirizia, il tè, la caffeina, contengono dei pigmenti che si depositano sugli strati superficiali dello smalto o spingersi fino alla dentina causando appunto l’ingiallimento dei denti. Il tabacco da masticare, ma anche il fumo di sigaretta sono tutti fattori che contribuiscono, non solo ad avere i denti gialli, ma anche opachi e macchiati.

Una delle cause dell’ingiallimento dei denti dipende da depositi di placca e tartaro. Una scarsa igiene orale, quindi non prendersi cura in maniera adeguata dei denti, favorisce la formazione della carie e di conseguenza dei denti gialli. L’avanzare dell’età porta a una alterazione cromatica dei denti, per cui si passa dal giallo al marroncino.

Denti gialli: consigli

Considerando che i denti gialli sono causa di imbarazzo e di disagio con gli altri, è bene ricorrere ad alcuni metodi consigli per trattarli e provare a risolvere la situazione. Dal momento che una delle cause più comuni riguarda l’alimentazione ricca di caffè, liquirizia e bevande colorate, oltre al fumo, si consiglia di limitare il consumo di questi prodotti e provare a smettere di fumare per guadagnarne in salute.

Per prevenire e contrastare i denti gialli, gli esperti consigliano di affidarsi a una buona igiene orale. Quindi, ogni volta dopo aver mangiato, è bene usare spazzolino e dentifricio per lavare correttamente i denti evitando che i residui si depositino e portino all’ingiallimento dentale. Bisognerebbe usare il filo interdentale almeno una volta al giorno.

In commercio è possibile optare per dei trattamenti e delle soluzioni come lo sbiancamento dentale e l’uso delle strisce dentali sbiancanti che aiutano ad avere un sorriso luminoso e splendente senza additivi o altri componenti che possono causare problemi al tartaro o alla placca.

Ci sono poi una serie di soluzioni e metodi naturali molto efficaci e semplici. Tra i rimedi naturali, il bicarbonato di sodio da usare con moderazione oppure la salvia da strofinare leggermente sui denti sono sicuramente un rimedio efficace per contrastare i denti gialli. Si possono anche fare dei gargarismi con il succo di limone che rimuove le macchie gialle sui denti.

Denti gialli e strisce sbiancanti

Per contrastare e combattere i denti gialli, oltre ai vari rimedi naturali, è possibile affidarsi a un metodo come le strisce dentali sbiancanti, un trattamento sbiancante fai da te molto semplice da effettuare in casa e dagli ottimi risultati, come confermano anche le recensioni di coloro che le hanno già provate.

Un metodo sicuro e privo di sostanze nocive per un sorriso bianco e denti sani sin dalle prime applicazioni. Non causa nessun tipo di dolore o di irritazione ed è adatto anche per coloro che hanno i denti sensibili. Sono la soluzione adatta, oltre a essere facilissime da applicare. Sono morbide e sicure, si possono usare ogni giorno per risultati rapidi e soprattutto immediati.

Privi di qualsiasi componente che possa danneggiare lo smalto dei denti, infatti non contengono fluoro, ma neanche perossido di ossigeno. Sono al gusto menta proprio per dare alla bocca un alito fresco e molto gradevole. Si possono tenere per circa un’ora al giorno in qualsiasi momento: mentre si legge un libro, si fa la doccia o ci si allena.

Dopo 14 giorni dall’uso i denti sono splendidi e bianchi.

Dopo 14 giorni dall'uso i denti sono splendidi e bianchi.