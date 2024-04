In Turchia un paziente si è sottoposto a intervento, una terapia implantare, in uno studio dentistico ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto

Ramazan Yılmaz, un uomo di 40 anni residente in Turchia, ha vissuto un incubo durante un intervento dentistico presso uno studio medico a Bursa.

Dentista spinge troppo la vite, si conficca nel cranio del paziente

Ciò che doveva essere un semplice trattamento per il dolore ai denti si è trasformato in un grave errore medico che ha lasciato Yılmaz con una vite dentale conficcata nella sua mascella e nel cranio.

Tutto è iniziato quando Yılmaz ha cercato sollievo per il suo dolore dentale presso una clinica privata nel distretto di Nilüfer. Il dentista ha consigliato l’estrazione dei denti malati e ha proposto degli impianti come soluzione. Confidando nelle competenze del medico, Yılmaz ha accettato di sottoporsi all’intervento.

Durante l’operazione, però, le cose sono precipitate. Una vite destinata a sostituire un dente superiore ha perforato la mascella di Yılmaz, fermandosi nel cranio. Solo il dolore lancinante del paziente ha costretto il dentista a interrompere l’intervento e a effettuare una radiografia d’urgenza, rivelando la terribile situazione.

Yılmaz è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove i medici hanno dovuto affrontare una situazione incredibile. Dopo un complesso intervento chirurgico durato diverse ore, la vite è stata rimossa con successo, ma il paziente ha dovuto affrontare un lungo periodo di recupero.

Ora, Yılmaz ha intrapreso azioni legali contro il dentista responsabile dell’errore. Nonostante le sue assicurazioni sulla sua esperienza e competenza, il dentista sembra rifiutarsi di risarcire Yılmaz per i danni subiti.

Questo incidente mette in luce l’importanza di fare attenta ricerca prima di scegliere un professionista medico e sottoporsi a trattamenti. Inoltre, evidenzia la necessità di una rigorosa supervisione durante gli interventi medici per evitare errori devastanti come quello vissuto da Yılmaz.