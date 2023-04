Devastante incendio in via Tramello a Piacenza, trovato un corpo carbonizzato

Nella notte un devastante incendio si è sviluppato in via Tramello a Piacenza ed è stato trovato un corpo carbonizzato. Da quanto si apprende un 50enne è deceduto nel rogo che ha investito una casetta prefabbricata dove viveva con i cani. I media spiegano che il corpo dell’uomo è stato ritrovato carbonizzato nella tarda serata di martedì 4 aprile, nella zona cittadina di via Alessio Tramello.

Incendio a Piacenza, un corpo carbonizzato

I primi accertamenti dicono che la vittima sarebbe un uomo di 50 anni che si trovava all’interno della piccola struttura in compagnia di alcuni cani. I vigili del fuoco e gli inquirenti stanno cercando di risalire alle cause della tragedia, che sono ancora al vaglio degli operanti. Fra le ipotesi quella per cui le fiamme dell’incendio avrebbero avuto origine da un cortocircuito all’impianto di riscaldamento, poi incendiatosi. Attorno alle 21.30 era stata una pattuglia del radiomobile dei carabinieri di Piacenza a dare l’allarme. I militari hanno notato le fiamme divampare dalla casetta e hanno immediatamente allertato il 115.

Tre cani salvati ed uno morto nel rogo

Sul posto sono perciò accorse ben due squadre che hanno domato l’incendio. E una volta entrati nel capanno, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di una persona, ormai senza vita e i cani, di cui uno morto e 3 portati in salvo.