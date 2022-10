Dex Italia, volontà e passione dal settore Automotive a quello odontotecnico

Dalle menti di due fratelli imprenditori e dalle richieste ed esigenze del mercato italiano nasce l'azienda specializzata che si concentra sulla qualità.

Dalle menti di due fratelli imprenditori nasce la Dex Italia, specializzata principalmente nel settore delle Automotive. L’azienda vede la luce 15 anni fa, nel lontano 2007; inizialmente per soddisfare le richieste e le esigenze del mercato italiano soprattutto localizzato nel Canavesano e nel Piemontese, per poi allargare i propri contatti anche a nazioni limitrofe come la Germania, la Svizzera, la Francia e l’Austria.

Sullo scenario italiano ed estero è riuscita a farsi largo, non di certo timidamente, per affermarsi come leader nel settore. Spinta dalla volontà e dalla passione, la Dex ha investito in macchinari all’avanguardia, per specializzarsi in nuove tecnologie, e ha ampliato il suo ventaglio di servizi per soddisfare quante più richieste possibili.

Al centro della Dex Italia ci sono le esigenze e le richieste dei clienti che devono essere sempre soddisfatte in modo impeccabile. Il team di esperti si impegna ad appagare i loro bisogni come, ad esempio, la qualità del prodotto e la tempistica di consegna. Il prodotto finale che si otterrà e che, di conseguenza, il cliente riceverà sarà conforme ai criteri dettati dall’acquirente. Con Dex Italia tutto prende vita, il cliente dovrà soltanto esplicare la propria idea, al resto ci pensa l’azienda.

L’azienda che punta alla qualità non alla quantità

Ci sono diversi competitor sul mercato che offrono l’oro travestito da ottone; infatti, propongono quantità esorbitanti di prodotti che hanno, però, una scarsa qualità. Invece Dex Italia, grazie anche ai suoi 15 anni di esperienza alle spalle, vende la qualità. Offre, come già anticipato, una rapida consegna ma con un indice qualitativo alto per milioni di pezzi. Gli esperti lavorano con costanza e passione per realizzare un prodotto che sia perfetto e coerente con le richieste e le esigenze dei clienti.

Per mantenere sempre alti standard qualitativi, Dex Italia attinge dal suo passato per migliorare il presente, sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Infatti, nei primi anni è riuscita a farsi conoscere e conquistare il mercato grazie ad un lavoro impeccabile nell’assemblaggio conto terzi di componenti in materie termoplastiche, metallo e gomma. Successivamente ha aperto un reparto di lavorazioni meccaniche di precisione per poi, nel 2018, muovere i primi passi nel futuro, specializzandosi nella stampa 3D.

Servizio innovativo: stampa 3D dentale

Tra i servizi che la Dex offre c’è quello di 3D Printing. Si mette al servizio di imprese, designer, progettisti, appassionati che hanno il desiderio di vedere le proprie idee realizzate ma con l’utilizzo di questa nuova tecnologia: la stampa 3D. Si propone come miglior alleata anche in campo odontotecnico; infatti, mette al servizio di cliniche dentistiche le proprie stampanti 3D per stampare modelli in resina dentale direttamente dalle cliniche dentali. Un servizio innovativo degno di nota che testimonia nuovamente la versatilità dell’azienda.

La Dex è imbattibile per la sua volontà di dare a tutti i clienti vantaggi economici per contenere costi e sprechi nelle fasi di assemblaggio e per la sua passione che si traduce, appunto, nella proposta di diversi servizi ad alto valore aggiunto come ad esempio l’industrializzazione, logistica e collaudo.