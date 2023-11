Entro il 30 novembre, termina la dichiarazione dei redditi 2023 con la presentazione finale del modello Redditi.

Dichiarazione redditi: modello Redditi

Oltre a dichiarare i redditi di partite IVA e lavoratori autonomi, il modello è usato come correzione per il modello 730 con errori o omissioni, dai lavoratori dipendenti in assenza del 730 e da coloro con redditi da investimenti esteri, utilizzando il modello Redditi aggiuntivo.

Da notare che i titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione, anche con redditi nulli nel 2022.

Dichiarazione redditi: le novità del 2024

Dopo il 30 novembre 2023, si apriranno le novità per la dichiarazione dei redditi 2024, con cambiamenti significativi per il modello Redditi. Dal 2024, entrambi i modelli Redditi e 730 avranno la stessa scadenza del 30 settembre. Nel modello 730, non sarà più necessario utilizzare il modello Redditi aggiuntivo per i redditi da investimenti esteri, rendendo il modello Redditi esclusivo per i lavoratori autonomi, non potendo più essere usato come correzione entro i termini del 730, avendo la stessa scadenza.