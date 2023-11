Rottamazione quater: la prima scadenza si avvicina per 3 milioni di italiani

La prima scadenza della Rottamazione quater, che coinvolge 3 milioni di contribuenti, era originariamente fissata per il 31 ottobre, ma è stata estesa fino al 6 novembre, includendo i giorni di tolleranza.

Rottamazione quater: come effettuare i pagamenti

I pagamenti devono essere effettuati utilizzando i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, che sono stati inviati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in risposta alle domande di adesione. In caso di ritardi, pagamenti parziali o mancati pagamenti, i benefici della rottamazione saranno compromessi.

I contribuenti hanno diverse opzioni per effettuare i pagamenti, compresi sportelli bancari, bancomat abilitati a Cbill, internet banking, uffici postali, tabaccai aderenti a Banca 5 spa, circuiti Sisal e Lottomatica, il portale delle agenzie della riscossione e delle entrate e l’app Equiclick tramite pagoPa. Gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono accessibili solo su appuntamento o tramite il contact center.

La prima scadenza della rottamazione quater: i moduli

Per coloro che non hanno ricevuto la comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento, è possibile scaricarli dal sito web dell’Agenzia o richiederli via e-mail, senza necessità di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

È anche possibile attivare l’addebito diretto delle rate della definizione agevolata sul conto corrente tramite il sito web dell’Agenzia.

Per le zone colpite dall’alluvione di maggio, i termini e le scadenze della Rottamazione Quater sono stati prorogati di tre mesi.