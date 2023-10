Diego Dalla Palma, il gesto per i fan: "Molti non hanno solti per il mio spettacolo"

Diego Dalla Palma, il gesto per i fan: "Molti non hanno solti per il mio spet...

Diego Dalla Palma sta portando in giro per l’italia il suo spettacolo Bellezza Imperfetta, e per questo ha deciso di fare un gesto importante per i fan.

Diego Dalla Palma: il gesto per i fan

Diego Dalla Palma ha lanciato un importante messaggio via social e ha svelato di voler fare un gesto per coloro che, attraverso i social, gli avrebbero scritto di non potersi permettere il biglietto per il suo evento.

“C’è una questione che mi amareggia e mi inquieta: un numero rilevante di persone mi scrive per dirmi che non può spendere soldi per venire a Teatro ad assistere a Bellezza Imperfetta (tra vacche e stelle)”, ha dichiarato via social, e ancora: “Non riescono per via di ristrettezze economiche che non prevedevano. Molti di costoro gradirebbero esserci solo per salutarmi, avere un abbraccio. Lo ribadisco. Nessuno si senta escluso dal potermi incontrare. Avvicinarsi a me non comporta né un privilegio, né un onore. Per me è una gioia (…) E, poiché tutto dura poco più di un’ora (e qualche bar nelle vicinanze sarà ancora aperto), vi offrirò volentieri un caffè o una tisana. Non sarà importante se non avrete avuto modo di vedermi e sentirmi sul palcoscenico. Avrete, comunque, certamente, il calore affettuoso di una mia carezza”.

Il messaggio di Diego Dalla Palma ha fatto il pieno di like sui social e in tanti hanno lodato la gentilezza delle sue parole. Il costo del suo spettacolo ammonterebbe – stando al sito del Teatro Parioli – a 20 euro.