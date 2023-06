Dieta detox: il regime da seguire a inizio estate

Con la dieta detox si riesce a liberare l'organismo dalle scorie e tossine in modo da tornare in forma per l'estate.

In estate si ha bisogno di consumare alimenti che siano leggeri, ma ricchi di nutrienti. Per essere in forma e depurarsi, la dieta detox è il regime adatto da seguire in questo periodo dell’anno. Un programma alimentare ricco di benefici e facile da seguire grazie ai molti prodotti di stagione. Vediamo i suoi principi e in cosa consiste.

Dieta detox

Con l’estate, cominciata ormai da un paio di giorni, è tempo di seguire un regime alimentare dimagrante come la dieta detox che, come dice il nome, permette di depurarsi dalle tossine e dalle scorie accumulate fino ad ora. In questo periodo, con i primi caldi, è molto utile questo regime in quanto permette di disintossicarsi.

Uno stile di vita che aiuta a disintossicarsi eliminando le sostanze nocive e dannose dovute a fattori come al cattiva alimentazione, lo stress, l’inquinamento, ma anche il fumo, lo stress oppure la vita sedentaria. Dal momento che questo regime comporta il consumo di vegetali e di verdure detox, lo scopo non è soltanto dimagrire, ma soprattutto purificare il fisico.

Un regime come la dieta detox necessita di essere seguito da personale esperto e da individui sani che non abbiano patologie preoccupanti o serie. Uno stile di vita che sarebbe bene seguire soltanto per un minimo di 5 giorni. Si consiglia di eliminare tutti quegli alimenti che sono fonte di affaticamento per il fegato e i reni.

Una delle peculiarità di questo regime è sicuramente consumare fino a 2 litri di acqua naturale al giorno che permette di sgonfiarsi, migliorare l’attività digestiva, purificarsi, perdere dei chili in eccesso. Con questo programma, è possibile anche avere benefici per la pelle che appare maggiormente luminosa.

Dieta detox: come seguirla

Un regime come la dieta detox consiste di tutta una serie di alimenti dalle proprietà detossinanti e disintossicanti, quindi cibi che aiutano a ridurre il gonfiore ed eliminare i chili di troppo. Quindi, via libera a frutta soprattutto di stagione. La frutta ricca di acqua e tipica della stagione estiva come melone, ananas, anguria è assolutamente indicata.

Sono ottime poi verdure e ortaggi quali rucola, carote, broccoli, ma anche cavolfiori con cui consumare delle ottime insalate. Sono alimenti ottimi poiché ricchi di fibre che aiutano a favorire l’attività intestinale, ma anche a migliorare l’espulsione di scorie e sostanze nell’organismo. I legumi come i ceci e i fagioli sono altrettanto utili poiché ricchi di proteine.

L’olio extravergine di oliva, olio di semi di sesamo sono particolarmente indicati nella dieta detox come condimento così come il tè deteinato. L’acqua è la migliore alleata proprio perché aiuta a drenare così come il consumo di bevande e tisane naturali quali tarassaco, ortica, ma anche betulla, finocchio o bardana.

Si consiglia poi, per ottenere il massimo, di rinunciare a determinate abitudini come il fumo e cercare di ridurre lo stress con pratiche rilassanti come la meditazione o lo yoga. Sono poi indicati centrifughe e frullati a base di frutta e verdure di stagione.

