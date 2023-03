Dieta di Elettra Lamborghini: programma e schema della cantante

Nella dieta di Elettra Lamborghini non mancano frutta e verdura per depurarsi e purificarsi in modo salutare.

Nel mondo dello spettacolo bisogna sempre mantenersi in forma anche per i tanti eventi e occasioni. In vista di un matrimonio, è importante arrivare al massimo della forma fisica. Lo sa molto bene Elettra Lamborghini che ha seguito un regime detox per tornare in forma. Vediamo in cosa consiste la dieta di Elettra Lamborghini e lo schema che ha seguito.

Dieta di Elettra Lamborghini

Una cantante molto apprezzata e non solo per il suo talento canoro, ma anche per il suo fisico che si caratterizza per curve morbide e sinuose. Poco prima del matrimonio con il suo attuale marito, per essere in forma per l’evento, Elettra Lamborghini ha deciso di sottoporsi a una dieta che la aiutasse a vivere questo giorno in modo salutare e perfetto.

La dieta di Elettra Lamborghini si basa infatti su un regime detox che lei ha seguito per circa un mese. Un programma e un regime che si basa essenzialmente su una serie di cibi e alimenti che ha deciso di consumare per depurarsi e liberarsi dalle scorie e dalle tossine accumulate fino a quel momento e prepararsi al suo giorno più bello.

Una strategia alimentare per tutti coloro che vogliono, non solo dimagrire, ma anche ridurre il gonfiore e i liquidi in eccesso. In questo modo, seguendo un regime detox, è possibile sgonfiare la pancia, ma anche combattere e prevenire un problema come la ritenzione idrica o la cellulite. Nel regime seguito dalla cantante si privilegiano estratti di frutta e verdura che aiutano a stimolare una disintossicazione del corpo.

La frutta e la verdura sono gli alimenti essenziali nella dieta di Elettra Lamborghini che bisogna assumere soltanto in forma liquida, quindi attraverso spremute o centrifughe. I succhi sono assimilabili e le fibre in esso contenute aiutano a favorire l’attività del transito intestinale.

Dieta di Elettra Lamborghini: programma

La dieta di Elettra Lamborghini si basa su uno schema molto ben preciso che lei ha seguito nel modo giusto proprio per ottenere tutti i risultati. Bisogna eliminare una serie di alimenti e di cattive abitudini che andrebbero a vanificare i possibili benefici di un regime alimentare in modo da purificarsi e depurarsi.

Quindi, no al consumo di bevande che contengono la caffeina, in quanto stimolante. Sono poi banditi tutta una serie di alimenti zuccherati e contenenti saccarosio che gonfiano e fanno ingrassare. Gli alcolici non promuovono l’eliminazione dalle tossine in eccesso, così come il sale che va limitato.

Nella dieta di Elettra Lamborghini non mancano alimenti che sono ricchi di proprietà nutritive come la frutta da consumare a colazione insieme a dei cereali possibilmente senza glutine. Per quanto riguarda gli spuntini di metà mattina e del pomeriggio sono a base di frutta, compresa anche la secca come cinque mandorle o tre noci.

Un regime dove bisogna fare molta attenzione alla quantità degli alimenti che si consumano. Il pranzo è dato da un fabbisogno calorico composto da circa il 60% di verdure e il 40% da legumi e cereali. Per la cena, sono indicati legumi o pesce da consumare almeno una volta a settimana. L’olio, le spezie e il limone sono in condimenti indicati per insaporire i vari piatti.

Dieta di Elettra Lamborghini: rimedio naturale

Considerando che seguire un regime dimagrante non è sempre facile, è molto importante aggiungere alla dieta di Elettra Lamborghini un piccolo aiuto che possa fornire maggiori benefici. In commercio si trovano diversi integratori da supportare all’alimentazione, come Spirulina Ultra, considerato il migliore in questo campo.

Una formula dimagrante in compresse che permette di migliorare e accelerare il processo metabolico andando a bruciare rapidamente le calorie in eccesso. riduce il fabbisogno calorico e smaltisce sia i grassi che i chili superflui dal momento che sazia evitando così di eccedere eccessivamente ai pasti.

Un integratore efficace e funzionale alla dieta anche perché si basa su componenti privi di qualsiasi danno all’organismo che sono naturali come l’alga spirulina che impedisce alle riserve di grasso di depositarsi e la gymnema che regolarizza il metabolismo di carboidrati e lipidi placando anche l’appetito.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ne bastano soltanto due compresse per cominciare a ottenere i primi risultati da assumere con un po’ di acqua prima dei pasti principali.

Spirulina Ultra non si acquista nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il form con i propri dati attivando così l’offerta di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento accessibile tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.