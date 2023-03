Dieta di marzo: i migliori cibi detox

In questo periodo, le belle giornate e temperature miti invogliano a prendersi maggiormente cura di sé stessi e del proprio fisico. Per poterlo fare, la dieta di marzo è un ottimo regime anche perché sono diversi i cibi che si possono trovare nelle bancarelle di cui approfittare per tornare in forma. Vediamo quali consumare.

Dieta di marzo

Con la primavera che sta per giungere e l’estate per la prova costume, è bene correre ai ripari e iniziare, a prepararsi, fin da ora, cominciando a seguire una dieta che possa permettere di perdere peso in modo sano approfittando anche dei tanti alimenti presenti in questo periodo dell’anno sulle bancarelle e nei supermercati.

Il mese di marzo è considerato fondamentale sia per mantenersi in forma e prepararsi anche alla prova costume, ma in questo periodo aumenta il rischio di influenze, raffreddori per via del cambio di stagione. Il regime alimentare di questo periodo deve essere ricco di tantissimi minerali e sostanze nutritive come vitamina C, antiossidanti, ecc.

Un regime del genere, se seguito nel modo giusto, permette di fare il pieno di energia e di dimagrire al tempo stesso. Bisogna puntare su un programma alimentare che sia il più possibile equilibrato e ben bilanciato proprio per dare all’organismo tutti i nutrienti di cui ha maggiormente bisogno per tornare in forma.

Nella dieta di marzo si consiglia di privilegiare per un consumo ulteriore e maggiore di proteine come pollo, tacchino, ma anche pesce rispetto ai carboidrati. Le proteine fanno bene e aiutano anche a combattere il sistema immunitario, oltre a prepararsi per la stagione in corso.

Dieta di marzo: cibi detox

Il mese di marszo è l’ideale per cominciare una dieta e mantenersi in forma anche perché permette di disintossicare e depurare l’organismo dalle scorie e tossine che si sono accumulate durante il periodo invernale. Per questa ragione, nel programma alimentare bisognerebbe includere dei cibi detox che possano migliorare l’attività intestinale.

Nel programma dietetico di questo mese bisogna portare in tavola dei cibi che abbiano una azione e proprietà disintossicanti come carciofi e radicchio che sono considerati ottimi perché ricchi di antiossidanti. Inoltre, con questi alimenti è possibile preparare ottime insalate da condire con un filo di olio e di succo di limone.

Gli asparagi sono un altro alimento da inserire nella dieta poiché stimolano e favoriscono la diuresi così come il porro che ha il compito di lavare via le scorie accumulate nella zona intestinale. Oltre a questi cibi, anche la malva che ha un effetto depurante, per cui prima di andare a dormire o durante il pomeriggio una tisana o infuso a base di questo elemento sicuramente aiuta.

I finocchi favoriscono la diuresi, hanno pochissime calorie e si adattano perfettamente da consumare in diete ipocaloriche. Sono ottimi da consumare anche crudi, così come l’aneto che stimola l’appetito venendo meno il senso di fame. I cavoletti di Bruxelles, ma anche i broccoli eliminano le tossine, oltre a essere ricchi di fibre.

