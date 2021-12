Dieta di Natale: 5 consigli utili per non ingrassare

La dieta di Natale aiuta a mantenersi in forma facendo attenzione alle porzioni, evitando i bis e permette di non eccedere troppo con gli alcolici.

Il Natale sta per bussare alla porta e con esso giungono una serie di piatti e di leccornie a cui è impossibile resistere. Per evitare di ingrassare durante le feste di Natale, bisogna seguire una dieta e anche i 5 consigli che forniamo nei prossimi paragrafi per essere in forma e mantenere il proprio fisico asciutto. Proviamo a vedere come fare.

Dieta di Natale

A Natale è assolutamente normale prendere peso considerando tutti i piatti e gli alimenti che sono serviti in occasione delle feste. Dalle lasagne agli antipasti passando per la carne arrivando al contorno e sino al dolce, sono solo alcuni degli alimenti maggiormente calorici che si consumano con l’adipe che aumenta.

Per questa ragione, seguire una dieta nei giorni che precedono le feste potrebbe essere molto utile onde evitare di ingrassare oltre modo e abbuffarsi come si è soliti fare ai pranzi o alle cene. Si potrebbe, nei giorni che precedono le feste, provare a seguire un regime equilibrato in modo da mantenersi in forma ed evitare di eccedere troppo.

Una dieta sana con una alimentazione equilibrata abbinata anche a del movimento e attività fisica è sicuramente un ottimo programma da seguire durante questo periodo che precede il Natale in modo da non accumulare peso ulteriore e perdere i chili in eccesso. In questo modo si rimodella il fisico e i punti critici, quali gambe, braccia, fianchi, ecc.

Molto importante sia nei giorni che precedono il Natale, ma anche durante le festività, cercare di fare qualche piccolo sacrificio e provare a limitare i vari alimenti e cibi in modo da non accumulare troppo peso e quindi mantenersi in forma, nonostante i bagordi e la tavola imbandita delle feste.

Dieta di Natale: 5 consigli

Durante il cenone o il pranzo, si mangia tantissimo, lasciandosi andare a bagordi e stravizi vari che portano ad accumulare adipe e chili in eccesso nei punti maggiormente critici, quali cosce, fianchi e addome. Per evitare di ingrassare e di ritrovarsi con troppi chili difficili da smaltire, ecco 5 consigli o trucchetti per mantenere la linea.

Grazie ai cinque consigli che proponiamo, si può arrivare alla fine delle festività limitando i danni e correndo ai ripari. Il primo consiglio da seguire nella dieta di Natale per evitare di accumulare altri chili è quello di moderarsi. Per esempio, se si va a cena fuori con amici o colleghi, sarebbe importante cercare di non esagerare a pranzo e consumare una alimentazione leggera.

Consumare della rucola e bresaola è ottimo in quanto sono piatti leggeri. Un altro consiglio è sicuramente evitare di fare il bis anche se un piatto è stato gradito e non eccedere troppo con gli alcolici. Uno o due bicchieri di vino ai pasti sono più che sufficienti. Il terzo consiglio che si tende a dare in ogni dieta è non saltare la colazione in quanto permette di non abbuffarsi ai pasti successivi.

Molto importante non trascurare l’attività fisica e il movimento cercando di muoversi. Appena finito di consumare il pranzo natalizio, invece di guardare la televisione e stare seduti tutto il giorno, si potrebbe uscire per fare una passeggiata. Si può mangiare d tutto, ma stando attenti alle porzioni e senza esagerare. Meglio evitare il pane e concedersi una fetta piccola di Panettone o Pandoro.

