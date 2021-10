Dieta di novembre: come perdere peso

La dieta di novembre sfrutta gli alimenti e prodotti del periodo per aiutare a perdere peso e tornare in forma in modo salutare e sano.

Durante questo periodo dell’anno bisogna cominciare a pensare a cosa consumare e all’alimentazione adeguata e per questa ragione la dieta di novembre è il regime adatto grazie ai tantissimi prodotti e alimenti di stagione per poter affrontare la nuova stagione e mettersi al riparo dai malanni stagionali. Ecco come seguirla e cosa man giare per tornare in forma.

Dieta di novembre

Un periodo in cui è fondamentale seguire una alimentazione che sia sana ed equilibrata dal momento che si va incontro a nuovi cambiamenti sia per quanto riguarda la stagione, ma anche le condizioni e i cambiamenti del meteo che cambiano. Inoltre, è bene seguire la dieta di novembre anche per prevenire i malanni tipici del periodo, come le influenze e i raffreddori.

In questo periodo, la dieta di novembre è un vero e proprio toccasana per l’organismo, anche perché si riattiva il metabolismo con notevoli conseguenze e benefici, non solo sul peso e la forma fisica, ma anche sul buonumore che inevitabilmente viene influenzato dai cambiamenti di stagione e da quanto succede.

La dieta di novembre deve essere il più possibile equilibrata e bilanciata in modo da ottenere il massimo dagli alimenti che si vanno a consumare, oltre al fatto che può essere anche un regime in preparazione del periodo natalizio in cui inevitabilmente si va incontro ad abbuffate e stravizi. Quindi, consumare i piatti giusti può aiutare a tornare in forma in breve tempo.

La cosa importante è consumare alimenti che siano tipici del periodo in modo da sfruttare al massimo tutti i benefici e le proprietà tipici. È sempre bene chiedere il consulto di un esperto prima di cominciare un qualsiasi regime alimentare per capire se è adatto al fisico.

Dieta di novembre: cosa mangiare

Durante la dieta di novembre è molto importante portare in tavola tutti quei cibi e alimenti che sono tipici della stagione, ma che aiutano anche a perdere peso grazie al fatto che siano ipocalorici e adatti per un regime alimentare. Via libera ai frutti di stagione come i kiwi che hanno tantissime fibre che sono fondamentali per la motilità e il transito intestinale.

Altri cibi che non possono mancare e che è bene portare in tavola sono i mandarini e le arance che sono frutti tipici del periodo. Sono frutti fondamentali in quanto ricchi di vitamina A e quindi utili per combattere i primi malanni di stagione come il raffreddore e l’influenza che cominciano a comparire fin da ore.

Tra le verdure, vi è sicuramente il cavolo che è particolarmente consigliato in un dieta sia per le poche calorie che contiene, ma anche perché ha un alto potere saziante. La zucca è un alimento tipico del periodo autunnale da consumare in tantissime ricette, quali zuppe, minestroni proprio per la sua versatilità e perché ricca di antiossidanti e carotene.

Il radicchio e la bietola apportano i giusti sali minerali e il ferro che rafforzano anche l’organismo. Tra gli altri cibi da portare in tavola, sicuramente il melograno che ha tantissimi antiossidanti ed è ottimo da consumare come spremuta a colazione o anche a metà mattina. Consigliato dal momento che depura l’organismo aiutando a perdere i chili in eccesso.

Dieta di novembre: miglior integratore

Alla dieta di novembre, per ottenere ancora più benefici, è bene abbinare un integratore alimentare a base naturale e il migliore è Piperina & Curcuma Plus, made in Italy che ha ottenuto anche riconoscimenti da esperti e consumatori, oltre a essere notificato dal Ministero della Salute per le sue proprietà.

Infatti, brucia le calorie e i grassi in più, stimola il metabolismo aiutando a perdere peso rapidamente proprio grazie alla piperina, che contiene capsaicina, presente nel pepe nero. Sazia, quindi riempie lo stomaco evitando di abbuffarsi e di eccedere agli stravizi. Infine depura ed elimina le scorie e tossine in eccesso, anche grazie alla curcuma, una spezia dal colore giallo molto usata nella cucina orientale.

Grazie ai suoi benefici e sicurezza è attualmente l’integratore naturale più abbinato nelle varie diete. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Insieme a tutti questi componenti naturali che non hanno controindicazioni o effetti collaterali, vi è il silicio colloidale che aumenta l’efficacia di questi elementi fornendo la protezione massima alla pelle, i tendini e le ossa. Basta assumerne una compressa prima dei pasti con dell’acqua per beneficiare di questo integratore.

Piperina & Curcuma Plus è adatto a chiunque voglia perdere peso in modo sano e naturale, ma non alle donne in gravidanza e a coloro che hanno problemi gastrointestinali.

Una formula originale ed esclusiva, per cui non reperibile nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, riempire il modulo e inviarlo rimanendo in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Ha un costo di 49€ invece di 196 per 4 confezioni con pagamento con Paypal, la carta di credito o anche alla consegna in contanti.

