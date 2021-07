Dieta in vacanza: come mantenere la forma

La dieta in vacanza aiuta a tenersi in forma grazie al consumo di alimenti di stagione e ai benefici che questi prodotti arrecano al fisico.

In vista dell’estate, sono in molti a correre ai ripari per arrivare in forma smagliante alla prova costume e sfoggiare un fisico tonico. Quando si è in spiaggia o a bordo piscina, vediamo quale dieta in vacanza è possibile seguire per mantenere la forma ed evitare di ingrassare.

Dieta in vacanza

Solitamente la dieta e la vacanza sono due parole che non vanno molto d’accordo in quanto rappresentano una antitesi. Da un lato il rigore del regime alimentare e dall’altro la libertà che comporta il periodo di ferie. Per mantenere la forma fisica, è molto importante seguire una dieta in vacanza e una alimentazione che sia equilibrata anche durante questo periodo.

Bisogna gestire l’alimentazione in modo intelligenze e possibilmente senza entrare in panico. In questo modo, è possibile assaporare un gelato senza sensi di colpa. Sebbene ci sia maggiore libertà durante le vacanze, non significa abbuffarsi e consumare junk food in maniera esagerata. La cosa importante è consumare pasti sani e ben equilibrati.

È sempre bene seguire uno schema e piano alimentare in modo da abbinare i vari nutrienti senza esagerare. Si può approfittare del caldo di questi giorni abbondando frutta e verdura di stagione. I vegetali sono un alimento ottimo in quanto apportano nutrienti fondamentali per l’organismo. Una insalata di verdure oppure di farro è sicuramente l’ideale come piatto della dieta in vacanza.

Si consiglia di non saltare i pasti che devono essere sempre cinque: dalla colazione molto ricca sino agli spuntini di metà mattina e merenda, compreso anche il pranzo e la cena. Si consiglia di variare il più possibile la propria alimentazione: non solo pasta fredda, ma anche riso, cous cous, ecc., sino ad arrivare al pesce fresco, come orata o salmone. È possibile portare le verdure da casa in modo da consumarle in spiaggia.

Dieta in vacanza: benefici

Le vacanze sono finalmente giunte ed è importante conciliarle con l’alimentazione che deve essere bilanciata e ben equilibrata. Per chi durante l’anno ha fatto tanti sacrifici in modo da essere in forma e trovare una silhouette perfetta, si consiglia di non buttare via gli sforzi fatti e di continuare la dieta in vacanza dal momento che permette di apportare diversi benefici.

La dieta in vacanza permette di adattare la propria alimentazione e la scelta di determinati cibi da consumare in base sia alle alte temperature, ma anche ai nuovi ritmi delle ferie. Seguire una dieta nel periodo delle vacanze è molto più semplice anche perché non ci sono particolari stress o ansie dovute al lavoro o agli esami universitari.

Inoltre, considerando il caldo afoso, si tende a consumare cibi più leggeri e freschi e di conseguenza meno calorici. Sfruttare l’inappetenza dovuta al clima del periodo è molto importante per dimagrire e soprattutto stare in forma in modo semplice e sano.

Molto importante mantenere il tono muscolare e alla dieta in vacanza è possibile associare anche dell’attività fisica da praticare in modo costante. Una passeggiata sul bagnasciuga, nuotare, ma anche le partite di beach volley sicuramente aiutano a mantenere la forma e stare bene. Sono tutti benefici che permettono di sfoggiare un fisico perfetto in vacanza senza cadere in tentazioni culinarie.

