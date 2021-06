Dieta del riso estiva: come dimagrire per la prova costume

La dieta del riso estiva aiuta a tornare in forma ed essere smaglianti per la prova costume grazie alle tante proprietà e ai benefici di questo cereale

Con l’estate ormai giunta, è tempo di prepararsi per la prova costume che preoccupa tantissime donne e anche gli uomini. Per arrivare in forma smagliante all’appuntamento con l’estate, la dieta del riso estiva è sicuramente l’ideale in quanto aiuta a perdere peso. Vediamo come seguirla e l’integratore da abbinare.

Dieta del riso estiva

In estate, complice anche il caldo e le giornate assolate, si sente il bisogno di gustare e assaporare cibi leggeri e freschi. Una alimentazione del genere aiuta a tenersi in forma per arrivare perfetti alla prova costume e in spiaggia. Per questa ragione, la dieta del riso estiva può essere il regime ideale da consumare in quanto si tratta di un piatto fresco e sano.

Un regime alimentare perfetto da consumare in questo periodo per la freschezza degli alimenti, ma anche per la genuinità. Un regime alimentare che aiuta a disintossicare l’organismo pulendolo dalle scorie per perdere peso in modo sano e bilanciato. Si consiglia, per ottenere importanti effetti, di mangiare riso, meglio se integrale con un filo di olio d’oliva, verdure di stagione.

Durante questo periodo estivo, l’insalata di riso è un piatto perfetto da assaporare proprio per i benefici che ogni alimento comporta per l’organismo. Si consiglia di aggiungere delle verdure come peperoni, zucchine che può essere crudo o cotto, insieme a del mais. Una dieta che ha la durata di 10 giorni circa e che permette di perdere peso e dimagrire, oltre che avere una funzione detox per l’organismo.

Non ha effetti collaterali o controindicazioni e possono seguirla tutti coloro che ci tengono ad arrivare in forma per la prova costume. Ecco un esempio di menù della dieta del riso estiva:

Colazione: caffè o tè verde oppure un bicchiere di latte scremato insieme a delle fette biscottate

Spuntino: un frutto di stagione

Pranzo: spinaci lessi e insalata di riso integrale con verdure da condire con un pizzico di limone e un filo di olio

Merenda: una fetta di anguria

Cena: del riso integrale e degli spinaci lessi

Dieta del riso estiva: benefici

Un regime alimentare perfetto da seguire, non soltanto per l’estate, in quanto aiuta a dimagrire, ma anche perché si tratta di un piatto fresco e leggero, da consumare durante la stagione estiva. La dieta del riso estiva funziona davvero e permette di dimagrire in modo naturale e sano. Molto facile da seguire soprattutto se si rispettano le tempistiche indicate e non ha controindicazioni per la salute.

Il riso è un alimento adatto da consumare in una dieta in quanto apporta ottimi benefici e non apporta danni all’organismo. La dieta del riso estiva permette di perdere peso velocemente, sgonfiare l’addome e la pancia in modo da essere perfetti per la prova costume e l’appuntamento con la spiaggia. Inoltre, asciuga la linea permettendo di avere un fisico snello e tonico.

Si può dimagrire in quanto il riso contiene tantissime proprietà. Si tratta di un cereale che è possibile consumare anche da coloro che hanno una intolleranza al glutine. Il riso ha pochissime calorie, infatti ne ha solo 111. Sazia, quindi placa i morsi della fame evitando di abbuffarsi ai pasti principali della giornata. È ricco di fibre che, non solo saziano, ma favoriscono anche la motilità intestinale.

La dieta del riso estiva stimola la diuresi e ha una azione drenante per il corpo in quanto ricco di potassio e povero di sodio. Un regime alimentare ipocalorico e ben bilanciato che aiuta a perdere peso in tempo per la prova costume e l’estate, in generale.

